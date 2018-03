Serienweise Neues ab 21. Oktober am Serienmontag in ORF eins

Neues von "Grey's Anatomy" und "Cougar Town", Free-TV-Starts für "Mistresses" und "Shameless"

Wien (OTS) - Eine geballte Ladung Frauenpower, die genau richtige Dosis bester Unterhaltung, jede Menge Chaos und drei Free-TV-Premieren - so präsentiert sich der Serienmontag in ORF eins ab 21. Oktober 2013: Zurück ans Seattle Grace Hospital geht es ab diesem Tag jeweils um 21.05 Uhr, wenn Ellen Pompeo, Patrick Dempsey und Co. in neuen Folgen der neunten Staffel der US-Erfolgsserie "Grey's Anatomy" wieder ihre Ärztekittel überziehen - und das in deutscher Erstausstrahlung.

Eine weitere Free-TV-Premiere gibt es, wenn der US-Hit "Mistresses" im Anschluss am ORF-Serienmontag startet: Ab 21.55 Uhr dreht sich alles um vier Frauen in den Dreißigern, die durch ihr ausschweifendes und skandalöses Liebesleben in ein Netz aus dunklen Geheimnissen, Verrat, Betrug und komplexen Beziehungen geraten. Denn dann treiben die "Mistresses", gespielt von Alyssa Milano, Rochelle Aytes, Yunjin Kim und Jes Maccallan, erstmals ihr Unwesen in den heimischen Wohnzimmern.

"Shameless" wird der Serienmontag mit dem gleichnamigen US-Dramedy-Hit ab 4. November: Denn wenn ein sechsfacher alleinerziehender Familienvater seine Tage und Nächte lieber in der Bar und den Armen fremder Frauen als im eigenen Zuhause verbringt, ist Chaos de luxe angesagt. In den Hauptrollen glänzen die beiden Oscar-Nominees William H. Macy und Joan Cusack (neben "Shameless" sind auch "Grey's Anatomy" und "Mistresses" als deutsche Erstausstrahlungen zu sehen).

Und nach "Cougar Town" geht es dann ab 11. November, wenn sich Golden-Globe-Nominee Courteney Cox jeweils um 22.40 Uhr in der vierten Staffel der US-Sitcom mit ihrer Midlife-Crisis einfach nicht abfinden will.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Produktionen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

