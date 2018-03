FP-Gudenus: Lebensqualität in Wien dank Rot-Grün im Sinkflug

Bundeshauptstadt im Europa-Vergleich hinter Graz nur auf Platz 17

Wien (OTS/fpd) - "Was die FPÖ schon seit Jahren predigt, ist nun dank einer EU-Studie amtlich. Während reiche Manager Wien stets als lebenswerteste Stadt bewerten - dies im Auftrag der Stadt Wien, versteht sich - sieht das die Bevölkerung ganz anders", berichtet heute der Wiener FPÖ-Klubobmann und stellvertretende Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. Dass Wien im Europa-Vergleich nur auf Platz 17 liege, sei wenig verwunderlich. Die Lebensqualität der Menschen in dieser Stadt befinde sich insbesondere seit der rot-grünen Regierungsbildung im permanenten Sinkflug. Nicht zuletzt wegen gravierender Gebühren- und Steuererhöhungen mit gleichzeitigen Kürzungen oder gar Streichungen von Beihilfen, wie dies beim Heizkostenzuschuss der Fall war.

Rot-Grün habe zudem das Bildungssystem an die Wand gefahren. Das Niveau sinke wegen schwerwiegender Deutschdefizite stetig und seit Jahren müssten Schüler in Containern unterrichtet werden. Wie soll man diesen Zustand als zufriedenstellend bezeichnen? Im Bereich Kultur seien die Vereinigten Bühnen Wien genannt, die nur wegen exorbitanter Subventionen überhaupt überlebensfähig seien, im Bereich Sport reiche das Stichwort Stadthallenbad. Schlussendlich müsse festgehalten werden, dass es auch im Gesundheitsbereich ordentliche Mängel gebe. Man bedenke, in der Bundeshauptstadt gebe es nicht einen einzigen niedergelassenen Kinderpsychiater. "Ein Armutszeugnis für Wien", so Gudenus, "der Wohlfühlfaktor der hiesigen Bevölkerung geht daher zu Recht bald gegen Null. Die Mercer-Studie hat mit den realen Lebensverhältnissen der Wiener jedenfalls nichts zu tun. Das von Häupl und Vassilakou geübte peinliche Selbstlob ist damit wohl Geschichte." (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794