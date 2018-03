Bundesjugendvertretung zum Mädchentag: Geschlechtssensible Pädagogik und Selbstermächtigung ausbauen!

Die BJV fordert Maßnahmen im Bildungsbereich, um althergebrachte Rollenbilder aufzubrechen.

Wien (OTS) - Zum morgigen Internationalen Mädchentag, ausgerufen von der UNO, betont Merete Tschokert vom Frauenkomitee der Bundesjugendvertretung (BJV) die Notwendigkeit gendersensibler Maßnahmen im Bildungsbereich: "Geschlechterspezifische Rollenbilder manifestieren sich schon sehr früh, was sich auch auf die spätere Berufswahl auswirkt. Beispielsweise trauen sich Mädchen im Laufe ihrer Schulzeit immer weniger technische Fähigkeiten zu, das darf nicht sein", kritisiert Tschokert.

Rollenbilder aufbrechen!

Die BJV fordert ein grundlegendes Umdenken, insbesondere in jenen pädagogischen Bereichen und Schulzweigen, die zu einer Aufteilung entlang von Geschlechterrollenbildern führen: "Dass für Mädchen textiles und für Burschen technisches Werken vorbehalten sind, ist kein Naturgesetz. Dennoch wird diese geschlechterspezifische Aufteilung nach wie vor gelebt", kritisiert Tschokert. Maßnahmen, wie "Frauen in die Technik" seien zwar begrüßenswert, dennoch müsste hier schon viel früher angesetzt werden, um die Ausbildungs- und Berufsfelder von Mädchen und Burschen stärker zu durchmischen.

Mädchen stärken!

"Mädchen und junge Frauen haben genug davon, in Rollenbilder passen zu müssen - sie sind genauso technisch begabt, können Baumhäuser bauen oder Fußball spielen, das muss endlich auch in der Gesellschaft ankommen", so Tschokert. Zur Stärkung von Mädchen brauche es Räume, die ein selbstermächtigendes Lernen und Handeln ermöglichen, merkt Tschokert weiters an. Sie fordert: "Das Angebot an Workshops und Beratung für Mädchen muss ausgebaut werden. In diesen Räumen und Bereichen können Mädchen ihre vielfältigen Identitäten entwickeln und Fähigkeiten stärken, die ihnen sonst abgesprochen werden."

Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit

Die Bundesjugendvertretung setzt sich schon seit Jahren für Gender Mainstreaming in institutioneller und non-formaler Bildung ein und kämpft für Gleichberechtigung von Mädchen und Buben. Als Angebot für Kinder- und JugendarbeiterInnen hat sie eine neue Toolbox für Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit erstellt, die Ideen und Werkzeuge beinhaltet und kostenlos bestellt werden kann.

