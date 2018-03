ORF III mit restauriertem Filmschatz "An klingenden Ufern" und Konzerthighlight "Hollywood in Vienna"

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 11. Oktober 2013, zeigt ORF III Kultur und Information den zweiten Film der Reihe "Filmschatz Österreich":

Nach dem prominent besetzten "Feldherrnhügel" folgt nun das Kriegsliebesdrama "An klingenden Ufern" nach dem Drehbuch von Alexander Lernet-Holenia mit Curd Jürgens und Marianne Schönauer. Christiane Hörbiger, deren Familie wie keine andere die Medienlandschaft der Nachkriegsjahrzehnte prägte, hat die Patronanz für den "Filmschatz Österreich" übernommen und führt vorab in einer ganz persönlichen Anmoderation in den Film und seine Hintergründe ein. Anlässlich ihres 75. Geburtstags widmet der ORF Christiane Hörbiger einen umfangreichen Programmschwerpunkt. Details auf presse.ORF.at.

"An klingenden Ufern" aus dem Jahr 1949 erzählt die Liebesgeschichte zwischen der jungen Krankenschwester Maria und dem verwundeten Soldaten Stefan. Man verspricht sich, nach dem Krieg zu heiraten. Später bekommt Maria die Nachricht, dass er gefallen sei, und gibt nach langem Drängen einem anderen das Jawort. Eines Tages jedoch kehrt der schon Totgesagte aus dem Krieg heim und findet seine ehemalige Braut als Ehefrau eines anderen vor. Und so beginnt das Liebesdrama. Denn Maria, die noch immer Stefan liebt, kann nun nicht mehr zu ihm zurück. Unter der Regie von Hans Unterkircher sind auch spätere große Stars zu sehen, darunter Schauspiellegende Curd Jürgens. Die weibliche Hauptrolle verkörpert Marianne Schönauer, die während der Zeit des Nationalsozialismus Berufsverbot hatte, weil sie als Halbjüdin galt. Sie wird ab 1945 zu einer gefeierten Größe. Für die symphonische Musik zeichnen die Wiener Philharmoniker verantwortlich. Bank Austria, Filmarchiv Austria und ORF III Kultur und Information präsentieren gemeinsam das Projekt "Filmschatz Österreich", in dessen Rahmen prägende Spielfilme der Nachkriegszeit aus den Archiven ausgegraben, aufwendig restauriert und dem Publikum in neuem Glanz zugänglich gemacht werden.

Um 21.45 Uhr stattet Karl Hohenlohe in der Museumssendung "Aus dem Rahmen" dem Stift Admont einen Besuch ab. Es ist nicht nur das älteste bestehende Kloster der Steiermark, sondern beherbergt auch die größte Klosterbibliothek der Welt. Das im Jahre 1074 von Erzbischof Gebhard von Salzburg gegründete Stift liegt am Zugang zum Nationalpark Gesäuse in einer imposanten Naturlandschaft und ist seit Jahrhunderten nicht nur religiöser Mittelpunkt der Obersteiermark, sondern auch Zentrum für Kunst und Wissenschaft.

"Hollywood in Vienna - Die Gala der Filmmusik 2013" präsentiert Barbara Rett um 22.20 Uhr - das große Konzerthighlight ging vergangene Woche unter großem Applaus über die Bühne. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent und Komponist David Newman präsentiert das ORF-Radio-Symphonieorchester im Wiener Konzerthaus aktuelle Meisterwerke und legendäre Klassiker der Filmmusik:

"Hollywood in Vienna" steht dieses Jahr im Zeichen des Aufbruchs in neue, faszinierende Welten und widmet sich den musikalischen Höhepunkten des Science-Fiction-Kinos sowie dem diesjährigen Ehrengast James Horner. Der zweifache Oscar-Preisträger zählt zu den vielseitigsten Filmkomponisten der Gegenwart und wird im Rahmen der Konzertgala mit dem "Max Steiner Film Music Achievement Award" geehrt. Das ORF-RSO Wien präsentiert die Höhepunkte von Horners musikalischem Schaffen, wobei der Meister auch selbst zum Dirigentenstab greifen wird. Auftritte der gefeierten Sopranistin Ildikó Raimondi, der R-&-B- und Popsängerin Deborah Cox sowie von Jeremy Schonfeld sorgen gemeinsam mit dem Jugendchor Neue Wiener Stimmen für hochkarätige Abwechslung. Zu hören sind die faszinierendsten Melodien des Science-Fiction-Kinos - von "Star Trek" bis "Independence Day" sowie James Horners Filmmusik zu "Titanic", "A Beautiful Mind", "Braveheart" und "Avatar". Durch den Abend führt Barbara Rett.

Passend dazu zeigt ORF III um 0.00 Uhr die Dokumentation "Eric(h) Zeisl - ein unvollendetes Leben" über den österreichischen Komponisten jüdischer Abstammung Erich (später Eric) Zeisl, der 1938 zuerst nach Paris, dann nach New York und schließlich nach Los Angeles emigrierte. Nach vielversprechenden Anfängen im Wiener Musikleben musste er sich im Exil als Filmkomponist und Lehrer über Wasser halten, die Produktion eigener Werke kam oft zu kurz. Nach seinem frühen Tod gerieten seine von der Romantik beeinflussten, moderat-modernen Kompositionen (Lieder, Kammermusik, Chorwerke) in Vergessenheit. Heute wird Zeisl jedoch wiederentdeckt, was nicht zuletzt den Aktivitäten seiner einzigen Tochter zu verdanken ist. Der Dokumentarfilm bringt viele Beispiele von Zeisls Musik und schildert Zeisls Leben in Österreich und Amerika. Nicht zuletzt beschäftigt er sich mit Zeisls Persönlichkeit, seiner Liebe zur alten Heimat und seiner Nichtanpassung ans amerikanische Exil.

Um 1.05 Uhr zeigt ORF III "Hollywood in Vienna 2012". Vergangenes Jahr begab sich die Filmgala in die geheimnisvolle Unterwelt des Suspense-Kinos. Darüber hinaus werden Höhepunkte aus Lalo Schifrins musikalischem Schaffen dargeboten, dem im Rahmen der Konzertgala der "Max Steiner Film Music Achievement Award" verliehen wurde.

