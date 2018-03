Lunacek: "Europaparlament hat Chance für Flüchtlingsrettungssystem im Mittelmeer vergeben"

Grüne gegen Ausbau der Flüchtlingsabwehr mit EU-Grenzüberwachungssystem Eurosur

Straßburg (OTS) - "Mit der heutigen Abstimmung zu Eurosur hätte das Europaparlament die Möglichkeit gehabt, aus dem Flüchtlingsabwehrsystem doch noch ein Flüchtlingsrettungssystem zu machen. Die Mehrheit der Abgeordneten hat sich jedoch gegen unseren Grünen Abänderungsantrag ausgesprochen, der genau diese menschenrettende Dimension eingefordert hatte. Damit tragen vor allem die großen Fraktionen im Europaparlament, Konservative und die Mehrheit der Sozialdemokraten, weiterhin dazu bei, dass das Mittelmeer das Flüchtlingsgrab Europas bleibt. In der heute abgestimmten Form wird Eurosur nichts am europäischen Verantwortungsvakuum bei der Seenotrettung von Flüchtlingen ändern. Wir Grüne haben zwar durchgesetzt, dass die Mitgliedsstaaten die EU-Grenzschutzagentur Frontex künftig darüber informieren müssen, wenn Flüchtlinge in Seenot geraten. Aber unsere Forderung, dass sie auch mehr zur Lebensrettung von Bootsflüchtlingen unternehmen, wurde abgeschmettert", kritisiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, das heutige Abstimmungsverhalten der Mehrheit des Europaparlaments zum EU-Grenzüberwachungssystem Eurosur.

Anstelle der in die Kritik geratenen "Pushbacks" setzt die EU jetzt zunehmend auf sogenannte "Pullbacks". Das heißt, Drittstaaten übernehmen anstelle von Frontex das Abfangen von Flüchtlingsbooten. Mit Eurosur ebnet die EU auch dafür den Weg. Das erste Kooperationsabkommen im Rahmen von Eurosur wird derzeit ausgerechnet mit Libyen ausgearbeitet. Libyen hat weder die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet, noch bietet es Flüchtlingen Schutz. Weitere Kooperationsabkommen sind mit Algerien und Tunesien geplant, die im Flüchtlingsbereich ebenfalls große Defizite aufweisen.

Lunacek: "Ich bin entschieden gegen diese Art der Auslagerung von Grenzkontrollen in Drittstaaten. Wir Grüne fordern stattdessen die Einführung von humanitären Visa für Flüchtlinge, wie sie auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verlangt. Menschen, die darlegen können, dass ihr Leben bedroht ist, könnten damit in den Auslandsvertretungen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten ein Visum für die Einreise in die EU beantragen. Damit würden sie sicher und legal nach Europa gelangen, statt in seeuntüchtigen Booten die gefährliche Reise über das Mittelmeer antreten zu müssen."

