FPÖ-Leyroutz: Affront gegenüber Opfer des Kärntner Abwehrkampfes

Klagenfurt (OTS) - "Kärntens Landeshauptmann Peter Kaisers waren die Opfer des Abwehrkampfes in seiner heutigen Rede am Friedhof Annabichl keine Silbe wert", empört sich der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz. "Wir Freiheitliche empfinden das als Affront und Skandal. Solch eine Ignoranz gegenüber den im Abwehrkampf Gefallenen hat es in Kärntens Geschichte noch nicht gegeben", kritisiert Leyroutz.

Die Ehrung am Denkmal diene ausschließlich dem Gedenken an die Opfer. Indem Kaiser die Teilnehmer am Grab unter anderem wissen ließ, dass sein Sohn das slowenische Gymnasium besuchte, habe Kaiser die Ehrung zur Selbsthuldigung umfunktioniert. "Dies ist eines Kärntner Landeshauptmannes absolut unwürdig", so Leyroutz.

Abschließend verweist Leyroutz auf den "traurigen Umstand", dass sich das offizielle Kärnten unter LH Kaiser von der 4. Strophe des Kärntner Heimatliedes verabschiedet hat. "Weder bei der Kranzniederlegung, noch bei der Landesfeier im Landhaushof, wurde die 4. Strophe angestimmt. "Die bei der Landesfeier anwesende Kärntner Bevölkerung hat jedoch von sich aus diese Strophe angestimmt und sich das darin enthaltene Gedenken an den Kärntner Abwehrkampf nicht nehmen lassen", so Leyroutz (Schluss)

