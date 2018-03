UNICEF zum Weltmädchentag am 11. Oktober: Neue und kreative Ansätze sind der Schlüssel zu Bildung für alle Mädchen

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Weltmädchentags am 11. Oktober ruft UNICEF zu verstärktem Einsatz für die Bildung von Mädchen auf. Unter dem Motto "INNOVATE 2 EDUCATE" hebt UNICEF die Bedeutung von Innovationen für Mädchenbildung hervor. Neue und kreative Ansätze können dabei helfen, mehr Mädchen einzuschulen und die Qualität des Unterrichts für alle zu verbessern.

Über die Hälfte der weltweit 57 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen, sind Mädchen. Und wenn sie zur Schule gehen, sind viele von ihnen mit Hindernissen konfrontiert, die es für sie erschweren, den Unterricht regelmäßig zu besuchen und den Lehrstoff zu verarbeiten: mangelhafte Unterrichtsqualität und Infrastruktur, fehlende Bemühungen der Erwachsenen, Haushaltarbeiten und andere Pflichten.

Um allen Mädchen eine schulische und berufliche Laufbahn zu ermöglichen, müssen althergebrachte Gewohnheiten und Einstellungen überwunden werden. Innovative praktische Lösungsansätze sind ebenso gefragt wie flexible Stundenpläne, alternative Bildungsprogramme, Stipendien und der Einbezug von Mobiltechnologie. Schulen müssen die Bedürfnisse der Mädchen berücksichtigen und insbesondere für Sanitäranlagen, Trinkwasser, sichere Schulwege und Transportmöglichkeiten sorgen. Nicht zuletzt muss eine entsprechende Pädagogik die Gleichstellung von Mädchen und Buben gezielt fördern.

UNICEF und seine Partner arbeiten mit neuen, kreativen Lösungsansätzen damit alle Mädchen ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können: Das zwischen UNICEF, der Regierung und Unternehmen abgeschlossene "TechnoGirl Partnership" in Südafrika verbindet 10.000 junge Mädchen mit Mentoren aus dem Technologiebereich, um ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu verbessern. In Uganda sind Schulen und Gemeinden durch "EduTrack" per SMS mit UNICEF verbunden, um Abwesenheit von Lehrern oder Vorfälle von Gewalt zu berichten. In den Überschwemmungsgebieten von Bangladesch werden solarbetriebene schwimmende Schulen eingerichtet, in Madagaskar baut UNICEF regenfeste Schulen.

Rückfragen & Kontakt:

UNICEF Österreich, Mag. Sylvia Trsek,

T 01/ /879 21 91-40, E trsek @ unicef.at