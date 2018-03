Wichtige internationale Gas-Veranstaltung gibt Programm für Konferenz 2014 in Korea bekannt

London (ots/PRNewswire) - DMG Events Ltd, die Abteilung für Business-Veranstaltungen von Daily Mail General Trust PLC, gab heute das vollständige Programm der Gastech 2014 bekannt, auf der eine Vielzahl führender internationaler Redner und Präsentationen zu bahnbrechenden neuen Projekten erwartet werden.

Die Gastech Conference & Exhibition wird im März 2014 in Seoul, Korea unter der Leitung der Korea Gas Corporation (KOGAS) stattfinden; dieses Gas- und LNG-Event, eine der weltweit führenden Veranstaltungen in diesem Bereich, wird damit im 42. Jahr in Folge durchgeführt.

Das Konferenzprogramm für 2014 wurde vom internationalen Führungsgremium der Gastech festgelegt, welches dabei vor der herausfordernden Aufgabe stand, die besten 70 kommerziellen und technischen Aufsätze aus mehr als 500 Einreichungen aus dem internationalen Gasbereich auszuwählen. Das Interesse an der Gastech Korea war so gross, dass der Abstimmungsprozess für alle Aufsätze viele Monate in Anspruch nahm; das Ergebnis dieser harten Arbeit ist das mit der höchsten Spannung erwartete Industrieprogramm für 2014.

Zu den Hauptrednern gehören der Chief Executive von Woodside, Peter Coleman, der President von Chevron Gas & Midstream, Joseph Geagea, der Executive Vice President von Tokyo Gas, Shigeru Muraki, der Chief Operating Officer der BG Group, Martin Houston, der Executive Director für Upstream von Shell, Andy Brown, sowie der jüngst ernannte Geschäftsführer unseres Gastgebers KOGAS, Seok-Hyo Jang.

Gavin Sutcliffe, Konferenzleiter der Gastech Korea, kommentiert:

"Der immer drängendere Bedarf an neuen Gas- und LNG-Quellen in Asien spiegelt sich in dem herausragenden Konferenzprogramm wider, das für die Gastech Korea ausgearbeitet wurde. Indem die Veranstaltung diesmal im Epizentrum der steigenden Gas- und LNG-Nachfrage stattfindet, können wir eine Verbindung zwischen der globalen Lieferkette und den Hauptabnehmern im Asien-Pazifik-Raum herstellen, wie beispielhaft durch unseren Gastgeber KOGAS als führenden weltweiten Abnehmer von LNG vertreten. Das Programm reflektiert sorgfältig solche Projekte, Pläne und Vorhaben, die das Wirtschaftswachstum in der Region ankurbeln werden, und wir sind überzeugt, dass das Programm für 2014 sich eng an den Interessen der Gasverbraucher in Asien orientiert, um ihnen zu helfen, diese Ziele zu erreichen.

Die Stärke des Programms der Gastech-Konferenz beruht darauf, dass es die Welt der Wirtschaft und der Technik erfolgreich verbindet; das Programm des nächsten Jahres unterstreicht dies deutlicher denn je."

Die Gastech-Konferenz und Messe findet zwischen dem 24. und 27. März 2014 im KINTEX 1, Seoul, Korea statt.

Kontakt: Laurence Allen | Senior Marketing Manager | Tel.:

+44(0)20-3615-0390 | E-Mail: laurenceallen @ dmgevents.com