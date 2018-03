Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 11.10.: Hotel Mama oder Studentenbude?

Wien (OTS) - Astrid Petermann hat für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" recherchiert, wie viel Studenten derzeit fürs Wohnen ausgeben, in welche Kostenfallen sie dabei oft tappen und was passieren muss, damit Wohnen für junge Menschen wieder erschwinglicher wird - zu hören am Freitag, den 11. Oktober um 9.44 Uhr in Ö1.

Im dritten Teil der "Saldo"-Serie "Wohnen" geht es um die Wohnsituation der Studenten. Knapp 55000 Studenten starten zurzeit in ihr erstes Semester an den Universitäten und für viele bedeutet das auch: raus aus dem Kinderzimmer und rein in die eigenen vier Wände -ob in eine Wohngemeinschaft, ein Studentenheim oder in eine eigene Wohnung. Für viele Familien ist die Suche nach einer erschwinglichen Unterkunft allerdings ein schwieriges Unterfangen: In den Studentenheimen ist die Nachfrage oft größer als das Angebot und auf dem privaten Wohnungsmarkt sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren geradezu explodiert - und damit auch die Preise für WG-Zimmer und kleine Studentenwohnungen in Uni-Nähe.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at