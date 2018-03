Jahrestagung von Kleinwasserkraft Österreich 18/19. Oktober 2013 in Bad Hofgastein - die Konferenz für eine ökologische Energiewende

Kleinwasserkraft, das Herz einer dezentralen und ökologischen Ökostromversorgung

Wien/Badhofgastein (OTS) - Rund 300 Teilnehmer aus dem Bereich der Kleinwasserkraft werden sich im Wasserkraft-Bundesland Salzburg in Badhofgastein treffen um die Zukunft der Kleinwasserkraft in Österreich wie in Europa zu diskutieren. Kraftwerksbetreiber, die heimische Zulieferindustrie und Ökologie- wie Energieexperten diskutieren am ersten Tag die ökologischen Herausforderungen des Ausbaues der Kleinwasserkraft. "Ökologische Standards sind wichtig, bei deren Einhaltung sollte der Ausbau von Kleinwasserkraftwerken für die Energiewende in Österreich möglich bleiben" betont Christoph Wagner, Präsident von Kleinwasserkraft Österreich und Referent.

Der zweite Tag widmet sich der Energiewende in Europa. Aktuelle Entwicklungen um ein neues europäisches Beihilfenrecht und die Zielsetzungen für den Klimaschutz und erneuerbare Energien bis 2030 haben massive Auswirkungen für den Betrieb und den Ausbau der Kleinwasserkraft in Österreich. "Von der europäischen Ebene erhoffen wir uns Unterstützung für den Ausbau von Kleinwasserkraftanlagen und anderen Ökostromanlagen und keine Reduktion oder gar Beendigung von national erfolgreichen Einspeisetarifsystemen" verweist Erwin Mayer, stv. Geschäftsführer der Kleinwasserkraft Österreich auf eine zu erwartende spannende Diskussion. Europäische, österreichische und Salzburger Politiker und Interessensvertreter werden auch die Finanzierung des Ökostromausbaus durch die Haushalte und die Wirtschaft miteinbringen.

Landesrätin Rössler von den Grünen und Landesrat Schwaiger von der ÖVP werden dem Wunsch der Salzburger Landesregierung zur Umstellung auf 100 % Ökostrom entsprechen und die damit verbundenen ökologischen Erfordernisse für den Schutz der Fauna und Flora in Flüssen in die Abschlussdiskussion einbringen.

Kleinwasserkraft Österreich bedankt sich bei den zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung, allen voran bei Andritz Hydro GmbH, der Salzburg AG und der Tiroler Rohre GmbH.

Jahrestagung von Kleinwasserkraft Österreich



Eintritt: Euro 210/-- für Mitglieder

Euro 360/-- für Nicht-Mitglieder



Details und Anmeldungen: www.kleinwasserkraft.at



Datum: 18. - 19.10.2013



Ort:

Kongresszentrum Badhofgastein

Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein



