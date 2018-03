Leadership-Workshop: Von Schauspielkunst & Regie lernen!

Ein lustbetonter Workshop, der Authentizität und Charisma stärken soll, geht am 22.11. im Wiener Theaterbrett über die Bühne!

Wien (OTS) - "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen" meinte schon Johann W.von Goethe vor über 200 Jahren. Das hat sich auch in Zeiten wie diesen nicht geändert. Im eintägigen Workshop werden Führungskräfte auf lustvolle Weise mit den Methoden der professionellen Schauspielausbildung vertraut gemacht. Ziel ist es authentischer und präsenter zu sein, und zugleich mehr Ausstrahlung und Charisma zu entwickeln. Geprobt wird auf der Bühne des traditionsreichen Theaterbretts im 6. Wiener Bezirk. Lampenfieber und Theaterluft sollen Lust und Freude am Ausprobieren des eigenen Ichs steigern und vielleicht sogar so manchen Kindheits- oder Jugendtraum erfüllen.

Gewürzt mit Bonmots aus der Theaterwelt und Regieanweisungen des bekannten Regisseurs Wolfgang Palka (u.a. Volkstheater) wird Schauspielcoach Doris von Liebezeit (u.a. Tatort, RTL) Wahrnehmung, Improvisation, Ausdruck und Körperempfindung spielerisch schulen und den TeilnehmerInnen mit viel Einfühlvermögen zu mehr Gleichklang zwischen Auftritt, Sprache, Emotion und Persönlichkeit verhelfen. Abgeschlossen werden die Proben durch ein "Kickoff für's Business" mit Kommunikations-Beraterin Sabine Pöhacker MSc.

Termin: 22. November 2013 von 10 - 17 Uhr, Theaterbrett, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien, Kosten: 550,- Euro,

Anmeldung barbara.unfried @ communications.co.at,

http://www.communications.co.at/index.php?id=175 oder Tel 01/315 14

11-0.

