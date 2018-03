SP-Hoffmann zum Internationalen Welt-Mädchentag: Talente ohne Scheuklappen fördern!

SPÖ Wien-Frauensekretärin macht auf Unterstützung für Mädchen in Wien aufmerksam

Wien (OTS/SPW) - "Mädchen können alles! Und denjenigen, die das nicht wissen, werden wir es noch ganz oft sagen. Solange, bis jede junge Frau in Wien weiß, dass ihr sämtliche Möglichkeiten in dieser Stadt offen stehen", betont Aline-Marie Hoffmann zum Internationalen Weltmädchentag (11. Oktober). Sie spricht dabei die Zielrichtung der Wiener Frauenpolitik an - nämlich die absolute Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Bei den generellen Berufsmöglichkeiten genauso wie beim Einkommen.****

"Talente gehören ohne Scheuklappen und frei von Beschränkungen gefördert. Das bedeutet auch Gusto auf bislang frauen-untypische bzw. männlich dominierte Berufe machen", sagt sie. "Denn Kastl-Denken gehört ins letzte Jahrhundert. Computer-Genies müssen nicht zwangsläufig männlich sein. Es sollte ganz normal sein, dass die kaputte Stromleitung von einer Elektrikerin repariert wird. An der neuen Küche kann eine Tischlerin werken, genauso wie Pilotinnen Flugzeuge von und nach Wien fliegen, eine Kamerafrau die nächste TV-Dokumentation dreht und Technikerinnen hochkomplizierte Maschinen kreieren", betont Hoffmann.

Wien biete jedenfalls genug Unterstützung, wenn es um Mädchen-Empowerment geht. "Und mit dem alljährlichen Töchtertag eine höchst erfolgreiche Maßnahme, bei der auch praktisch in diese Berufswelten hinein geschnuppert werden kann", so Hoffmann. Brauchen Mädchen spezielle Beratung, so steht "Sprungbrett" bereit (Tel.:

01/789 45 45, www.sprungbrett.or.at). Der waff hat ebenfalls eigene Programme für junge Frauen parat. (Schluss) ah

