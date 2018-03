Bgm Häupl und Gouverneur von Brasilia unterzeichnen Abkommen

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Häupl und der Gouverneur des Bundesdistrikts Brasilia, Agnelo Queiroz, haben heute, Donnerstag, im Wiener Rathaus ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Inhalte des Abkommens betreffen unter anderem die Themenbereiche Bildung und Wissenschaft, Tourismus und urbane Technologien. So wurde vereinbart, u.a. Kooperationen in den Bereichen Energieeffizienz, Abfallwirtschaft und Umweltschutz, Stadtentwicklung und ökologische Wirtschaft zu forcieren. Besonderes Augenmerk kommt hierbei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von "Smart City"-Initiativen am Beispiel des europäischen Vorzeigeprojekts "Seestadt Aspern" zu.

Der Bürgermeister betonte die Wichtigkeit dieses Tages für beide Regionen - für Wien im Herzen Europas und Brasilia im Herzen Südamerikas. "Beide können viel voneinander lernen. Wiens Kompetenz im Bereich der urbanen Technologien ist international anerkannt. Es ist wichtig für Wien, dass dieses spezielle Know-how in der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt verstärkt gefragt ist. Darüber hinaus öffnet die heute abgeschlossene Kooperation auch interessante Perspektiven für heimische Technologieunternehmen", so Häupl.

Gouverneur Queiroz sprach dem Bürgermeister und der Stadt seinen herzlichen Dank aus und zeigte sich überzeugt, dass diese Kooperation Wien und Brasilia, aber auch Österreich und Brasilien näher zusammenrücken werde. Er wisse um die "außerordentliche Lebensqualität" in Wien Bescheid und dass es hier viel zu lernen gibt. Zum Abschluss überreichte Bürgermeister Häupl dem Gouverneur den Goldenen Rathausmann und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck:

"Vielleicht könnten wir die Zusammenarbeit auch im Fußball ausbauen."

Wien zu Besuch in Brasilien

Ende März dieses Jahres besuchte eine von Vizebürgermeisterin Renate Brauner geführte Wiener Delegation Sao Paulo, Brasilia und Rio de Janeiro. Mit Präsentationen, politischen Gesprächen, Medienterminen und gesellschaftlichen Veranstaltungen wurde Lobbying für Wien als Wirtschaftsstandort, Tourismusdestination, Modellstadt für urbane Technologien, Flughafen-Hub sowie als Kultur- und Kreativ-Hotspot betrieben. Bereits knappe sieben Monate später, konnte heute ein Kooperationsabkommen zwischen Wien und dem Bundesdistrikt Brasilia unterzeichnet werden.

