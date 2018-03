Podgorschek: Salzburger Finanzskandal zeigt Dringlichkeit eines strengen Spekulationsverbotes

Rechnungshofbericht offenbart erschreckendes Versagen jeder Kontrolle in Salzburg

Wien (OTS) - "Die erschreckenden Details über das Versagen jeglicher Kontrolle unterstreicht die freiheitliche Forderung nach einem einheitlichen Rechnungswesen und einem strengen Spekulationsverbot für die Länder", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek den jüngsten Bericht des Rechnungshofes über die Finanzgebarung des Landes Salzburg. Erst das vollständige Versagen jeder Kontrolle hätten die verlustreichen Spekulationen des Landes möglich gemacht. Es gelte jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen, um derartigen Verfehlungen in Zukunft wirksam einen Riegel vorzuschieben.

"Unsere Forderung an jede neue Regierung ist klar: Die Verhandlungen über ein einheitliches Rechnungswesen und ein striktes Spekulationsverbot müssen so schnell wie möglich zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden", so Podgorschek. Auch wenn die Verhandlungen mit SPÖ und ÖVP bisher durchaus konstruktiv verlaufen seien, konnten sich diese beiden Parteien noch immer nicht zu strikten Vorgaben und für alle Länder verbindlichen Regelungen durchringen. "Leider offenbart sich in dieser Frage immer noch der Einfluss einzelner rot - schwarzer Landeskaiser, die sich nicht in die Karten schauen lassen wollen", kritisiert Podgorschek SPÖ und ÖVP. Für halbherzige Lösungen seien die Freiheitlichen in diesem Punkt aber nicht zu haben.

"Es darf keine Schlupflöcher und Umgehungsmöglichkeiten mehr geben", so Podgorschek. Deswegen müsste ein neues Gesetz auch alle ausgegliederten Bereiche erfassen. Es könne nicht sein, dass Bundesländer in ausgelagerten Gesellschaften munter weiter spekulierten. "Solche Ausweichmöglichkeiten würden jedes neue Gesetz ad absurdum führen. Jedem Bundesland muss klar sein, dass die Zeiten undurchsichtiger Rechnungsführung und wilder Spekulationen mit Steuergeldern ein für alle Mal vorbei sind", erklärt Podgorschek abschließend.

