Welt-Mädchentag: "Bedroht, bedrängt, benachteiligt - Mädchen und Katastrophen"

Wien (OTS) - Am Welt-Mädchentag veröffentlich das Kinderhilfswerk Plan International seinen neuen Mädchen-Bericht "Bedroht, bedrängt, benachteiligt - Mädchen und Katastrophen". Rudi Klausnitzer, Vorstandsmitglied von Plan, beleuchtet die oft dramatische Situation vieler Mädchen in Not- und Krisensituationen. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, in Folge einer Naturkatastrophe zu sterben, bei Frauen und Kindern im Schnitt 14-mal höher als bei Männern. Den Mädchen-Report gibt das Kinderhilfswerk Plan im Rahmen seiner Kampagne "Because I am a Girl" jährlich heraus. Die Vereinten Nationen (UN) riefen auf Plans Initiative den 11. Oktober zum Welt-Mädchentag aus.

Mag. Renate Brauner, Vizebürgermeisterin von Wien sagt "Ein Welt-Mädchentag ist notwendig. In vielen Ländern auf der Welt gibt es Mädchen, die beispielsweise nicht zur Schule gehen dürfen, die gegen ihren Willen und viel zu jung verheiratet werden oder die einfach schlechter behandelt werden als Buben. Gerne unterstütze ich die Kampagne "Because I am a Girl" um gemeinsam mit der Kinderrechtsorganisation Plan Mädchen auf ihrem Weg zu mehr Bildung und Gleichberechtigung zu bestärken."

"In Krisenregionen oder nach Naturkatastrophen haben Mädchen und Frauen einen doppelt schweren Stand", erklärt Rudi Klausnitzer. Der Bericht zeige in aller Deutlichkeit, dass Krisen die Risiken für Mädchen noch einmal potenzierten: "Die Gefahr, auf der Flucht oder in einem Flüchtlingslager vergewaltigt zu werden und im Teenageralter ein Kind zu bekommen, steigt. Wenn eine schwere Überschwemmung oder ein lebensbedrohlicher Taifun kommt, sind es meist die Frauen und Kinder, die zu Hause sind. Sie haben ein deutlich höheres Risiko, zu sterben." Der Mädchen-Bericht zeige aber auch Lösungen auf: "Mädchen und Frauen müssen aktiv an der Katastrophenvorsorge beteiligt werden, damit sie im Notfall wissen, was zu tun ist. Sie können für sich sorgen, man muss ihnen aber zuhören, um zu wissen, welche spezifischen Bedürfnisse sie haben. Das wurde bisher viel zu oft versäumt."

Senta Berger, Schirmfrau und Initiatorin der Plan-Kampagne "Because I am a Girl": "Viel zu oft werden Mädchen vernachlässigt und gedemütigt. Schlimmste Auswüchse wie Kinderhandel und Genitalverstümmelung gilt es als das anzuprangern, was sie sind:

Menschenrechtsverletzungen."

ANKÜNDIGUNG:

Am 11. Oktober um 17 Uhr treffen sich zahlreiche Unterstützer und Unterstützerinnen wie zum Beispiel Mitarbeiter vom DSCHUNGEL Wien, Mitglieder der Grünen Frauen Wien, sowie der Wiener SPÖ Frauen, Plan-Paten aus mehreren Bundesländern, Jugendliche unter anderem aus dem Flash-Mädchencafé, sowie weitere Begeisterte um sich gemeinsam bei einem Tanz-Flashmob im Haupthof des Museumsquartiers für die Rechte von Mädchen auf der Welt einzusetzen.

Die Zusammenfassung des Mädchen-Berichts "Bedroht, bedrängt, benachteiligt - Mädchen und Katastrophen" inklusiver aktueller Zahlen und Fakten schicken wir Ihnen gerne als pdf zu, ab 11. Oktober kann dann der gesamte Bericht online abgerufen werden:

www.plan-deutschland.de/fokus-maedchen/zur-situation-der-maedchen/

Fotos zum Thema können ebenfalls über unsere Plan-Website kostenlos abgerufen werden:

www.plan-deutschland.de/footer/presse/bildmaterial/?no_cache=1

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt, Fotos & Interviewanfragen:

Nicole Haid, Tel.: 0676-755 23 04, Email: nicole.haid @ plan-oesterreich.at