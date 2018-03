AK Kaske am IV-Bundesvorstand: "Mehr Bildungschancen für die Jungen"

Kaske für mehr Lehrstellen und Qualitätssicherung bei der dualen Ausbildung

Wien (OTS) - "Die Sozialpartnerschaft ist ein Schlüsselfaktor unserer österreichischen Erfolgsgeschichte", so AK Präsident Rudi Kaske am Bundesvorstand der Industriellenvereinigung. Kritik übt Kaske an jenen, die die Pflichtmitgliedschaft in Frage stellen, und an der Forderung nach mehr Arbeitszeitflexibilisierung. "Die ArbeitnehmerInnen leisten viel, sie verdienen Respekt." Gleichzeitig betont Kaske die gute Zusammenarbeit vor allem in der Bildung und die gemeinsame Forderung nach einem zweiten verpflichtenden Gratis-Kindergartenjahr und mehr Ganztagsschulen.

In Fragen der Steuergerechtigkeit sieht Kaske die Gemeinsamkeiten vor allem in der Forderung nach einer Entlastung des Faktors Arbeit. AK und IV unterscheiden sich aber in der wesentlichen Frage des "Wie". Kaske tritt für eine Steuerstrukturreform ein und schlägt zur Gegenfinanzierung eine Erhöhung vermögensbezogener Steuern vor.

Kritik am Modell der Pflichtmitgliedschaft weist der AK Präsident in die Schranken: "Die Pflichtmitgliedschaft - nicht nur in der AK - ist eine tragende Säule des österreichischen Systems der Sozialpartnerschaft, das international als vorbildlich gilt und in unserer Ge-sellschaft für Sicherheit und Stabilität sorgt."

Kritik übt Kaske auch an der Forderung nach noch mehr Arbeitszeitflexibilisierung: "Das führt zu Einkommensverlusten bei den ArbeitnehmerInnen. Wer außerdem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ernst meint, kann nicht die ständige Verfügbarkeit der Menschen und die völlige Anpassung an die Auftragslage der Unternehmen verlangen."

Die größten Übereinstimmungen zwischen AK und IV sieht Kaske im Bereich Bildung. "Jedes Kind soll unabhängig von Herkunft und sozialem Hintergrund seine Stärken bestmöglich entfalten können. Bildung beginnt im Kindergarten", so Kaske und betont die gemeinsame Forderung von AK und IV nach einem zweiten, verpflichtenden Gratiskindergartenjahr und dem Ausbau der Ganztagesbetreuung mit verschränktem Unterricht. Kaske appelliert aber auch an die anwesenden WirtschaftsvertreterInnen für vermehrte Anstrengungen bei der Lehrlingsausbildung. "Es braucht mehr Lehrstellen und eine Qualitätssicherung der dualen Ausbildung. Wichtig ist auch, dass mehr Mädchen in nicht-traditionellen Berufen ausgebildet werden und mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund die Chance auf eine Lehre erhalten", so Kaske.

Gemeinsamkeiten sieht Kaske auch in dem Bekenntnis zur Europäischen Union. "87 Prozent der Nachfrage nach Gütern in der EU kommen aus Ländern der EU. Die Stärkung der Binnennachfrage in der EU ist daher auch für Österreich wesentlich. Dazu brauchen wir EU-weit eine aktive Wachstums- und Beschäftigungspolitik", so Kaske. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit allein nach den Lohnkosten zu definieren, greift für Kaske zu kurz. Österreich hat die Krise besser bewältigt als viele andere EU-Staaten, nicht zuletzt dank des relativ hohen Industrieanteils. Kaske betont auch die Bedeutung der sozialen Sicherheit, der guten Infrastruktur und Ausbildung sowie der hohen Produktivität.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Susannika Glötzl

Tel.: +43-1 501 65-2406 // +43 664 8454 226

susannika.gloetzl @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at