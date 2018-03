Häupl bei Weinlese am Schwarzenbergplatz

Wien (OTS) - In ganz Wien werden derzeit die Trauben von den Reben geholt. Wiens Bürgermeister Häupl war im kleinsten Weingarten der Stadt mit dabei.

Einmal im Jahr zieht der kleinste Weingarten der Stadt, in einem Vorgarten auf dem Schwarzenbergplatz, die größte Aufmerksamkeit der gesamten Weinregion Wien auf sich. Heute, Donnerstag war es soweit:

Die prominentesten Weinkenner der Stadt wie Hans Schmid vom Weingut Mayer am Pfarrplatz oder Dompfarrer Toni Faber banden sich gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Häupl die grüne Schürze um und halfen bei der Weinlese. Mitten in der Stadt wachsen Rotgipfler, Zierfandler, Grüner Veltliner und andere Trauben - perfekt für den Wiener Gemischten Satz. "Ich bin sehr stolz auf unsere Winzerinnen und Winzer. Der Weg vom Wein für arme Leute zum Star-Wein war ein weiter. Heute ist der Wiener Gemischte Satz eine geschützte DAC-Marke, die wirtschaftlich erfolgreich ist", sagte Bürgermeister Häupl. Der heurige Jahrgang sollte laut der anwesenden Fachleute wie Herbert Schilling, Weinhauer in Strebersdorf und Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Wien, mengenmäßig wenig, aber qualitativ hochwertig werden. Der Ertrag des kleinsten Weingartens von erfahrungsgemäß rund 50 Flaschen Wiener Wein wird wie jedes Jahr von Hans Schmid gekeltert und für wohltätige Zwecke versteigert.

"Der Weinbau ist ein Stück Wiens, ein Teil der Wiener Kultur, des Wien-Bildes im In- und Ausland und der Lebensqualität in unserer Stadt", betonte Häupl. Insgesamt keltern die rund 230 Wiener Weinbäuerinnen und Weinbauern in sechs Bezirken auf einer Anbaufläche von rund 700 Hektar jedes Jahr etwa 20.000 Hektoliter Wein. Wien ist weltweit die einzige Großstadt, in der Weinkultur einen wichtigen Wirtschaftsfaktor innerhalb des Stadtgebiets darstellt. Kommendes Wochenende bieten die Heurigen in Stammersdorf den frischen Sturm bei ihren "Stürmische Tagen" am 12. und 13. Oktober an. Als nächstes kommt dann schon der Junge Wiener, ein frischer, fruchtiger Jungwein auf die Heurigentische. Premiere hat der Jahrgang 2013 am 7. November in der Wiener Gebietsvinothek beim Rathaus, im WIENO (1., Lichtenfelsgasse 3).

Mehr Informationen zum Wiener Wein: www.wienerwein.at

Pressebilder in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder

(Schluss) heb

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis für Medien:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000 81081