VP-Stiftner: Parkraumbewirtschaftung in Wien ist Abzocke und ohne nützlichen Lenkungseffekt

Wien (OTS) - "Die Parkraumbewirtschaftung in Wien, so wie sie von Rot-Grün praktiziert wird, ist eine Abzocke und hat keinen nützlichen Lenkungseffekt", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner zur aktuellen Diskussion.

So haben sich die parkraumbewirtschafteten Stellplätze seit dem Oktober 2012 schlagartig um circa 120.000 erhöht. Ein enormes Reservoir für die rot-grüne Stadtregierung um satte Mehreinnahmen zu erzielen. Diese werden sich voraussichtlich im Jahr 2013 radikal erhöhen, nämlich um 110 Millionen Euro. (Strafeinnahmen inkludiert) "Bei diesen Zahlen liegt der Schluss nahe, dass es Rot-Grün primär darum geht das marode Stadtbudget zu sanieren bzw. sinnlosen Prestigeprojekten wie zum Beispiel der Mariahilfer Straße Neu neue Mittel zukommen zu lassen, als eine vernünftige Verkehrspolitik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu betreiben", so Stiftner weiter.

"Die ÖVP Wien hat im Jänner 2012 ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung vorgelegt, das einen Gegenpol zur zerfahrenen, unkoordinierten und chaotischen Politik von Rot-Grün darstellt. Ein Drei-Zonen Modell, das unter anderem gestaffelte Tarife vorsieht und somit einen sinnvollen Lenkungseffekt nach sich zieht. Nicht zu vergessen ist die zwingende Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Der aktuelle Fleckerlteppich an dem permanent nachjustiert wird, ist nicht im Sinne der Wienerinnen und Wiener", so Stiftner abschließend.

