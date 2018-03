60. Tagung österreichischer JugendamtpsychologInnen im Wiener Rathaus eröffnet

Wien (OTS) - Jugendstadtrat Christian Oxonitsch eröffnete heute Vormittag die Jubiläumstagung österreichischer JugendamtpsychologInnen im Wappensaal des Wiener Rathauses. Über 200 TeilnehmerInnen aus allen neun Bundesländern nehmen an der zweitägigen Veranstaltung teil und hören Vorträge hochkarätiger ExpertInnen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie. Das Thema der heurigen Tagung lautet "Wenn ich nur aufhören könnte -Suchtverhalten als Ausdruck von Mangelempfinden". Dabei geht es nicht nur um Drogen sondern um jegliches Suchtverhalten wie es etwa auch im Zusammenhang mit Spielen oder Essen entstehen kann.

"Ich freue mich dass so viele TeilnehmerInnen zu der Tagung gekommen sind und wünsche Ihnen allen bereichernde Vorträge und Diskussionen in den nächsten zwei Tagen", so Stadtrat Christian Oxonitsch bei der Eröffnung. Im Anschluss an die Eröffnung bedankte sich Oxonitsch bei der Leiterin des psychologischen Dienstes der MA 11 Dr.in Belinda Mikosz, die im kommenden Jahr in Pension geht, und die Tagungen der JugendamtpsychologInnen organisiert hat.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

