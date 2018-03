Korun: EU-Druck auf Länder mit Todesstrafe tut not

Grüne: Außenminister könnte mit seinem "Dialogpartner" Saudi Arabien beginnen

Wien (OTS) - "Die Todesstrafe ist weltweit im Rückgang. Dennoch bleibt keine Zeit, sich beim Kampf gegen die Todesstrafe auszuruhen, denn jeder Vollzug der Todesstrafe ist ein Verstoß gegen das Recht auf Leben. Insbesondere in Staaten, in denen aufgrund autoritärer Herrscherstrukturen keine rechtstaatlichen und fairen Gerichtsverfahren stattfinden, ist die Todesstrafe immer noch ein Damoklesschwert, das täglich über der Bevölkerung schwebt", sagt Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen.

"Die Europäische Union steht geeint hinter dem Verbot der Todesstrafe. Sie muss gezielt Druck auf Länder wie China, die USA und auch auf arabische Nationen ausüben, damit das staatliche Töten auch dort ein Ende findet. In diesem Sinne ist auch der österreichische Außenminister Michael Spindelegger gefordert, Druck auszuüben. Insbesondere auf seinen "Dialogpartner" Saudi Arabien, das er selbst zu einem offiziellen Gründungspartner des König Abdullah Dialogzentrums in Wien gemacht hat. In Saudi Arabien aber werden immer noch Menschen hingerichtet. Unter ihnen auch junge Menschen, die zum Tatzeitpunkt noch Jugendliche waren sowie auch viele MigrantInnen", meint Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at