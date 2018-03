ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Generali Ladies Linz und den Highlights von der ÖSV-Einkleidung

Am 11. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 11. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Viertelfinal-Spielen beim Generali Ladies Linz um 13.55 Uhr, die Höhepunkte von der ÖSV-Einkleidung in Wien um 20.15 Uhr, vom 114. Graf Kálmán Hunyady-Memorial in der Krieau um 20.45 Uhr und von der Rallye-WM in Frankreich um 21.45 Uhr, Folge 32 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 21.15 Uhr sowie das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Japan" um 22.45 Uhr.

Das Generali Ladies Linz, dotiert mit 235.000 Dollar, bringt vom 5. bis 13. Oktober Spitzen-Damentennis in die TipsArena in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. ORF SPORT + überträgt täglich live bis 13. Oktober vom Generali Ladies Linz - insgesamt fast 30 Stunden. Die Kommentatoren sind Bernhard Stöhr und Andreas Du-Rieux. Regie führt Peter Baumann.

Wohin geht die Reise der ÖSV-Teams in dieser Saison? Caroline Pflanzl fährt mit den Athletinnen und Athleten mit dem Zug von Salzburg nach Wien und fragt nach, welche Ziele sie sich für diese Saison setzen. Der Zug stoppt am Wiener Westbahnhof, wo die ÖSV-Teams ihre neue Kleidung für die Saison 2013/14 bekommen und auch präsentieren werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 10. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

