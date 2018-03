Begegnungszonen: Rücksicht schafft Vorsicht!

Österreichweite Themenwoche des BSVÖ rund um den Tag des weißen Stockes

Wien (OTS) - Begegnungszonen sind Bereiche im Straßenraum, in denen die Verkehrsfläche von allen Verkehrsteilnehmern - Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern usw. - gemeinsam genutzt werden soll. Ziel ist es, die Nutzungsqualität des jeweiligen Straßenbereichs zu steigern und ihn so besonders für Fußgänger einladend zu gestalten. In puncto Verkehrssicherheit setzt das Konzept stark auf gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer untereinander. Damit die sichere und komfortable Orientierung, Nutzbarkeit und Mobilität wirklich für alle gegeben ist, muss bei der Planung auf bestimmte Kriterien der Barrierefreiheit geachtet werden - vor allem auch im Sinne blinder und sehbehinderter Menschen.

Im Rahmen einer Themenwoche anlässlich des Tags des weißen Stockes am 15. Oktober organisiert der BSVÖ mit seinen Landesorganisationen Veranstaltungen in ganz Österreich, die auf die besonderen Problemstellungen, Gefahrensituationen und Lösungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Begegnungszonen und Barrierefreiheit aufmerksam machen sollen.

Von 11. bis 17. Oktober sind alle Interessierten herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen in den Bundesländern teilzunehmen!

Nähere Details zu Ort und Beginn der einzelnen Veranstaltungen in den Bundesländern entnehmen Sie bitte der Homepage des BSVÖ oder der jeweiligen Landesorganisation!

