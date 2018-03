"Was gibt es Neues?": Michael Niavarani ist zurück!

Am "Welttag der Frustrationsschreie" mit Niavarani, Beimpold, Maurer, Eberhartinger und Gernot

Wien (OTS) - Michael Niavarani ist wieder da! Ausgerechnet zum "Welttag der Frustrationsschreie" darf Oliver Baier den beliebten Komiker am Freitag, dem 11. Oktober 2013, um 22.20 Uhr in ORF eins nach längerer Zeit wieder im Rateteam begrüßen. Neben "Nia" sind noch Ulrike Beimpold, Thomas Maurer, Klaus Eberhartinger und Viktor Gernot dabei und rätseln, was denn ein "Spurbläser" sein könnte. Tennis-Ass Jürgen Melzer möchte anlässlich des Turniers in der Wiener Stadthalle gerne wissen, was ein "Gitterspieler" ist.

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

