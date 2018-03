TÜV AUSTRIA Qualitätstag 2013: Wer Qualität fördert kann Zukunft gestalten

TÜV AUSTRIA Akademie und Zukunftsinstitut Österreich präsentierten Trendstudie "Die Zukunft der Qualität".

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Wer Qualität fördert kann Zukunft gestalten" fand am 10. Oktober der TÜV AUSTRIA-Qualitätstag in Wien statt. Ein attraktives Programm machte auch den diesjährigen Branchentreff zum absoluten Muss für Qualitätsverantwortliche, Führungskräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Berater, Auditoren und Zertifizierer, die für Strategieentscheidungen bzw. die Einführung, Aufrechterhaltung und Verbesserung von Managementsystemen in Unternehmen oder am Markt verantwortlich sind.

Highlight dieses Expertentages war die Präsentation der Trendstudie "Die Zukunft der Qualität - Neue Maßstäbe für Produkte, Prozesse und Unternehmen. Wohin die Reise geht und was uns erwarten wird, haben Expertenteams der TÜV AUSTRIA Akademie und des Zukunftsinstituts Österreich in eine spannende Studie verpackt.

Neue Kriterien bestimmen Ansprüche der Kunden

Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, präsentierte mit Thomas Rochowansky, Prokurist der TÜV AUSTRIA Akademie, die wichtigsten Erkenntnisse der Studie. Dank systematischer Fortschritte sei die Qualität in vielen Bereichen massiv gestiegen, andererseits höre man allenthalben Klagen über Qualitätsmängel, so Gatterer. "Die Zeiten, in denen es einen Common Sense über 'gute' und 'schlechte' Produkte und Services gab, sind offensichtlich vorbei. Längst bestimmen neue Kriterien die Ansprüche der Kunden. Die Anforderungen werden vielfältiger und komplexer. Erfolgreiche Unternehmen gehen weit über den State of the Art im Qualitätsmanagement hinaus und über das, was bisher im Regelwerk der ISO 9001 steht. Wer die in dieser Studie untersuchten Dimensionen kennt und berücksichtigt, kann die Qualität seiner Organisation, seiner Systeme, Prozesse und Produkte, deutlich steigern. Wer sie konsequent umsetzt, wird auch langfristig am heimischen und internationalen Markt bestehen." Info: Studie "Die Zukunft der Qualität" http://goo.gl/Fn8gPP

Thomas Rochowansky: "Wir zeigen anhand umfassender Trendanalysen, dass Qualität extrem wichtig ist und wo wir in 10 Jahren, wo wir in 20 Jahren stehen. Neben der persönlichen Entwicklung geht auch die Entwicklung um uns herum weiter. Nicht nur Technologien und Werte verändern sich - auch Managementsysteme laufen nicht mehr unter den gleichen Paradigmen."

Impulsvorträge liefern wichtige Inputs

Um für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein, liegt jetzt nicht nur die Qualitätsstudie vor, der TÜV AUSTRIA Qualitätstag lieferte auch in einer Reihe von Impulsvorträgen zu Schwerpunktthemen aus dem Qualitätsmanagement wichtige Inputs.

Hans Tschürtz, Leiter des Vienna Institute for Safety & Systems Engineering an Österreichs größter Fachhochschule, der FH Campus Wien, referierte über die strategische Bedeutung und betriebswirtschaftliche Aspekte des Qualitätsmanagements in der modernen Unternehmensführung. Video: Safety & Systems Engineering, FH Campus http://youtu.be/UD4mEOi90jU

Caroline Trost, Qualitästmanagerin der Plansee Gruppe lieferte in ihrem vielbeachteten Referat zum Thema "Zertifiziert was nun?" Anleitungen zur Weiterentwicklung eines Managementsystems. Das Zauberwort dafür laute: "Vom Müssen zum Wollen." Info-Abend: ISO 9001: Eine Norm im Wandel - Kostenloser Infoabend an der TÜV AUSTRIA Akademie http://goo.gl/MoHFZH

Die Führungskräftetrainerin Michaela Schrumpf und Gerhard Eichinger, er ist Auditor bei TÜV AUSTRIA Cert, zeigten auf, was in Sachen Legal Compliance und Risikomanagement für Qualitätsmanager zu beachten ist.

Die TÜV AUSTRIA Akademie veranstaltet die TÜV-Expertentage seit mehr als 10 Jahren. Für Verantwortliche in den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität sind sie längst Fixveranstaltungen und Netzwerkplattformen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und ein wenig über den Tellerrand zu blicken, Erfahrungen auszutauschen oder zu hören, wie es andere machen.

Ankündigung: Meet the Experts! TÜV AUSTRIA Sicherheitstag, 17.10.2013

Mehr unter: www.tuv.at/expertentage

