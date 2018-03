"VERA - bei ..." am 12. Oktober

Vera Russwurm zu Gast beim "Kastelruther Spatzen"-Frontman Norbert Rier

Wien (OTS) - "VERA - bei ..." den Kastelruther Spatzen in Südtirol, zu Hause am Erbhof von "Oberspatz" Norbert Rier - Vera Russwurm lässt sich in der aktuellen Ausgabe ihres neuen Formats am Samstag, dem 12. Oktober 2013, um 23.25 Uhr in ORF 2 die Welt eines Überfliegers zeigen, der nie die Bodenhaftung verloren hat. In einer Runde von Freunden und Familie - u. a. mit dabei auch Gottfried Würcher vom Nockalm Quintett und seine Kinder Anna und Alexander - erklärt der begeisterte Landwirt und Pferdezüchter, wie es sich lebt, wenn man im "Nebenberuf" mehrfacher Millionär und Superstar ist. Wenn er nicht gerade auf dem Traktor sitzt, im Stall oder auf Tournee ist, erfreut sich der 13-fache Echo-Gewinner an 20 Millionen verkaufter CDs und dem seit drei Jahrzehnten anhaltenden riesigen Erfolg. In einem bewegenden Gespräch erzählt der Superstar, warum es trotz Schicksalsschlägen, abgebranntem Hof und dem Mord am Manager die heile Welt für ihn noch immer gibt.

In der nächsten Woche (Samstag, 19. Oktober) besucht Vera die "Rosenheim-Cops" in Bayern, wo ordentlich der Schmäh rennt! "VERA -bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

