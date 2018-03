Pilz: Österreich muss dringend Auslieferung des Mordverdächtigen Sahraroodi fordern

Iranischer Tatverdächtiger derzeit offiziell in der Schweiz

Wien (OTS) - Mohammad Jafari Sahraroodi, der im Verdacht steht an der Ermordung von kurdischen Oppositionellen in Wien im Jahr 1989 beteiligt gewesen zu sein, hält sich derzeit in der Schweiz bei einem offiziellen interparlamentarischen Treffen auf. "Die Schweizer Behörden haben sich bereits beim österreichischen Innenministerium erkundigt, ob ein aufrechter Haftbefehl gegen Sahraroodi vorliegt. Das Innenministerium hat bestätigt, dass es diesen Haftbefehl wegen Mordverdachts gibt", informiert der Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz. "Ich frage die Justizministerin, die Innenministerin und den Außenminister, welche Schritte sie gesetzt haben, um Sahraroodi in der Schweiz verhaften und an Österreich ausliefern zu lassen", sagt Pilz und weist darauf hin, dass schon einmal drei österreichische Minister im Jahr 1989 Sahraroodi laufen haben lassen, und damit zum Komplizen des iranischen Regimes geworden sind. "Jetzt besteht die Chance, das wieder gut zu machen", meint Pilz.

