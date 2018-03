ASFINAG: TANGENTE NEU - Drei weitere Meilensteine bis 2018 abgeschlossen

ASFINAG investiert 236 Millionen für mehr Fahrkomfort und Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Weitere drei Bereiche der A 23 Wiener Südosttangente in Wien werden ab 2014 einer tiefgreifenden Sanierung unterzogen. Saniert und neu gebaut werden in den kommenden Jahren die Praterbrücke, der Knoten Prater und die Hochstraße Inzersdorf. Bei den kommenden Maßnahmen war vor allem die Planung der Verkehrsführung eine besondere Herausforderung. Denn weit mehr als 140.000 Fahrzeuge fahren täglich über die teilweise achtspurige Stadtautobahn und die gilt es auch während der Arbeiten gut durch die Baustellen zu bringen. Und damit das gelingt, sind alle Verkehrsphasen so geplant, dass untertags keine Fahrspuren gesperrt werden müssen. Rund 236 Millionen Euro werden in diese drei großen Projekte für mehr Komfort und Sicherheit investiert.

Der neue Knoten Prater - verbesserte Verkehrsführung für mehr Durchfluss

Der Knoten Prater stellt mit der Verknüpfung der Südosttangente und der A 4 Ost Autobahn einen der wichtigsten Knotenpunkte der City-Autobahn dar. Alleine auf der Erdbergerbrücke fahren derzeit rund 190.000 Fahrzeuge pro Tag. Nun hat die in den 1970er Jahren gebaute Brücke ausgedient und wird bis zum Jahr 2017 zur Gänze neu gebaut. Im Zuge dieses Neubaus wird auch der gesamte Knotenbereich umgestaltet, um zukünftig vor allem die Staus in den Verkehrsstoßzeiten zu minimieren. Mit Vorarbeiten wie beispielsweise der Suche nach Kriegsrelikten, wurde bereits heuer begonnen. In den Jahren 2014 und 2015 werden links und rechts der derzeitigen Erdbergerbrücke Entflechtungsbauwerke errichtet. Über diese läuft in den Jahren 2016 und 2017 dann der Verkehr während die Brücke abgerissen und neu gebaut wird. Die ASFINAG investiert in dieses Projekt zur Verkehrsentlastung rund 82 Millionen Euro.

Weitere Projektdetails und eine Visualisierung finden sich unter www.asfinag.at/Bau/Wien

Die neue Hochstraße Inzersdorf - höherer Fahrkomfort und optimierter Anrainerschutz

3,7 Kilometer lang ist der südlichste Ausläufer der Südosttangente. Ursprünglich für 45.000 Fahrzeuge konzipiert, trägt die Hochstraße Inzersdorf heute täglich rund 100.000 Autos mehr. Das und der hohe Anteil an Lkw haben der Hochstraße stark zugesetzt. Da eine Sanierung aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr sinnvoll ist, wird dieser Abschnitt der Tangente bis 2018 neu errichtet. Bereits seit 2010 wurden und werden viele kleinere vorbereitende Projekte umgesetzt. Wie die Entflechtung der drei Ebenen Autobahn, Bus und Personenverkehr bei der Pfarrgasse oder der Tunnel für die ÖBB, auf dem die neue Hochstraße Inzersdorf künftig aufliegen wird. Derzeit laufen die Arbeiten zur Freimachung des Baufeldes rund um die Stelzenautobahn und noch im November 2013 wird mit den Schüttarbeiten für den Damm begonnen. Ab Frühjahr 2015 starten dann die Bauarbeiten auf der Hauptfahrbahn der Südosttangente - und auch hier bleiben tagsüber immer alle Fahrspuren offen. Ist die neue Hochstraße Ende 2018 fertig, verfügt sie über einen durchgehenden Pannenstreifen und einen auf 4,5 Meter erhöhten Lärmschutz. Verlaufen wird sie sowohl über Brücken als auch über zwei Dämme. Rund 129 Millionen Euro investiert die ASFINAG in das wohl größte Projekt auf der A 23. Weitere Projektdetails finden sich unter www.asfinag.at/Bau/Wien

Die Instandsetzung der Praterbrücke - Sanieren erhöht die Lebensdauer Mit bis zu 200.000 Fahrzeugen täglich zählt die Praterbrücke zu der am stärksten befahrenen Brücke in Österreich. Seit ihrer Fertigstellung in den 1970er Jahren hat sich damit das Verkehrsaufkommen nahezu verdreifacht. Verstärkt und verbreitert wurde die Praterbrücke Ende der 1990er Jahre. Nun steht eine Instandsetzung der 40 Jahre alten Brücke an. In den Jahren 2014 und 2015 wird alles auf und rund um die Brücke wieder auf Vordermann gebracht. Das schließt beispielsweise die Tragwerke und die Stahlkonstruktion genauso ein, wie die Fahrbahnoberfläche, Leitschienen und die Beleuchtung. Das Rund-Um-Service-Paket für die Praterbrücke kostet rund 25 Millionen Euro.

Asbestfund in der Praterbrücke

Die ASFINAG stellt nochmals ausdrücklich fest, dass für Anrainer und Verkehrsteilnehmer keine Gefährdung durch das in der Praterbrücke gefundene Asbest gegeben ist. Die Dekontaminationsarbeiten sind abgeschlossen und die betroffenen Teilbereiche im Inneren der Brücke wurden versiegelt. Auch die noch folgenden Vorbereitungsarbeiten zur Generalsanierung können ohne Einfluss auf diese Bereiche durchgeführt werden.

