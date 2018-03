curated by_vienna 2013: Why Painting Now?

Internationales KuratorInnen-Projekt in 20 Wiener Galerien eröffnet am 10.10.2013

Wien (OTS) - curated by_vienna hat die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen führenden Wiener Galerien zeitgenössischer Kunst und internationalen KuratorInnen zum Ziel. Von departure - Die Kreativagentur der Stadt Wien in Kooperation mit ausgewählten Wiener Galerien initiiert, begeht das Projekt heuer sein fünfjähriges Jubiläum, das der Malerei gewidmet ist. Why Painting Now? lautet der Titel der diesjährigen Ausgabe von curated by_vienna. Kuratorin Eva Maria Stadler hat auf Einladung von departure gemeinsam mit den teilnehmenden Galerien das Konzept dafür erarbeitet und die vielfältigen Fragestellungen weiterentwickelt, die sich aktuell mit dem Medium Malerei verbinden. Beim Rundgang durch die Ausstellungen gewinnen die BesucherInnen nicht nur einen Einblick in die Bandbreite aktueller Fragestellungen hinsichtlich der Malerei, sondern auch in verschiedene kuratorische Ansätze. curated by_vienna eröffnet am 10. Oktober 2013 während der Viennafair und ist vom 11. Oktober bis 14. November in 20 Wiener Galerien zu sehen.

Vizebürgermeisterin Renate Brauner betont neben der starken internationalen Aufmerksamkeit des Projektes curated by_vienna als ein beachtetes Ausstellungsformat zudem die Vorteile für die Wiener Kreativwirtschaft: "Genauso wichtig wie die Ausstrahlung von curated by_vienna nach außen ist auch die Rückbindung an die Stadt Wien und an die KünstlerInnen und an die KuratorInnen, die in Wien leben und arbeiten. Für sie bietet das Kooperationsprojekt Möglichkeiten, sich auszutauschen, Debatten zu entfachen und Kontakte zu schließen. Das Projekt curated by_vienna zielt genau auf den Ausbau dieser Netzwerke ab, die in der heutigen globalisierten Welt wichtiger sind denn je."

Bettina Leidl, Geschäftsführerin von departure, sieht das Projekt als Impulsgeber für die internationale Positionierung des Kunststandortes Wien: "curated by_vienna hat sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiches Netzwerk- und Kommunikationsprojekt etabliert, das auch international stark wahrgenommen wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Kooperation zwischen internationalen Kuratoren und Kuratorinnen und Wiener Galerien zu stärken. Dabei wurden stets Themen fokussiert, die am Puls der Zeit waren. Mit dem diesjährigen Malereifokus setzt curated by_vienna erneut eine Diskussion in Gang, die aktuell auch die Kunstszenen anderer Metropolen bewegt."

Als Tochter der Wirtschaftsagentur Wien knüpft departure strategische Netzwerke und Partnerschaften nicht nur innerhalb der Kreativszene, sondern verbindet diese auch mit der klassischen Wirtschaft - so entstehen neue Wertschöpfungsketten für die Wiener Wirtschaft: "curated by_vienna konnte in den letzten 5 Jahren mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zur Qualität des Kunststandorts Wien beitragen. Damit wird jenes starke Fundament ausgebaut, das Wien als innovativen Kultur- und Wirtschaftsstandort auszeichnet."

Ausstellungen in 20 führenden Wiener Galerien

In den Gruppen- und Einzelausstellungen von Why Painting Now? werden die BesucherInnen renommierten Künstlerpositionen ebenso begegnen wie solchen, die es zu entdecken gilt. Die unterschiedlichen Ausstellungen reagieren mitunter auf malereitypische Fragen die Beziehung von Farbton und malerischem Gestus, Bildfläche und Bildraum, Illusion und Realität, Konzeption und Autor betreffend. Die Projekte hinterfragen aber auch, auf welche Weise sich Malerei als sozialer Prozess zeigt, an dem KünstlerInnen, BetrachterInnen, Institutionen und Medien gleichermaßen beteiligt sind.

Teilnehmende Galerien und KuratorInnen und KünstlerInnen:

Charim Galerie Wien | Gürsoy Dogtas

Kerstin Engholm Galerie | John Peter Nilsson

Galerie Hilger NEXT | Lucie Drdova

Galerie Andreas Huber | Franklin Melendez

Galerie Martin Janda | Jan Verwoert

Georg Kargl Fine Arts | Martin Prinzhorn

Knoll Galerie Wien | Lina Dzuverovic

Christine König Galerie | Sophie O'Brien

Krinzinger Projekte| Antony Hudek

Krobath Wien | Berlin | Gerwald Rockenschaub

Galerie Emanuel Layr | Bart van der Heide

Mario Mauroner Contemporary Art | Christiane Meyer-Stoll

Galerie Meyer Kainer | Ei Arakawa

Galerie Mezzanin | Tyler Coburn

Galerie nächst St. Stephan | Miguel Wandschneider

Galerie Raum mit Licht | Nav Haq

Gabriele Senn Galerie | Antonia Lotz

Galerie Steinek | Caroline Smulders

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman | Marion Piffer Damiani

Galerie Hubert Winter | Yve-Alain Bois

Publikation "Why Painting Now?"

Die Publikation Why Painting Now? umfasst Texte von Carol Armstrong, Achim Hochdörfer, Eva Maria Stadler und den KuratorInnen von curated by_vienna 2013 (Deutsch/Englisch), hersgg. Von der ARGE curated by_vienna, 208 Seiten, zahlreiche Abbildungen in Farbe, Paperback, 23,5 x 16,5 cm, ISBN 978-3-86984-472-5. Erhältlich in den teilnehmenden Galerien und in ausgewählten Buchhandlungen zum Preis von 25,- Euro.

curated by_vienna auf der Viennafair

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am departure-Messestand (H 14), der sich als Ausstellung zum diesjährigen Leitthema Why Painting Now? gestaltet (9. - 13. Oktober 2013, www.viennafair.at)

Service

Pressematerial und Fotodownload:

curated by_vienna 2013: Why Painting Now?

http://www.curatedby.at/de/press-2013.html

Eröffnung:

Do, 10. Oktober 2013, 18-21 Uhr

in allen teilnehmenden Galerien, Eintritt frei.

Ausstellungsdauer:

11. Oktober-14. November 2013

Öffnungszeiten:

Di-Fr 12-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr

Sa, 12. Oktober und So, 13. Oktober 2013, 11-17 Uhr

Vermittlungsprogramm:

Währen der Dauer von curated by_vienna 2013 finden Führungen durch die Ausstellungen statt.

Nähere Informationen unter www.curatedby.at; Anmeldung unter office @ departure.at

