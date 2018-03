Neue Plakatkampagne zeigt Apotheker als Nahversorger

Werbeaktion des Apothekerverbandes macht auf die Leistungen der Apotheken aufmerksam

Wien (OTS) - Mit einer bundesweiten Plakatkampagne macht der Österreichische Apothekerverband auf die Leistungen der Apotheken aufmerksam. Bis Anfang November sind auf über 3.200 Plakaten, Citylights und Rolling Boards in ganz Österreich Apothekerinnen und Apotheker als vertrauensvolle Gesundheits-Nahversorger zu sehen, die Tag und Nacht für die Bevölkerung im Einsatz sind.

Angelehnt an das bekannte Sprichwort "Sieh, das Gute liegt so nah" von Johann Wolfgang von Goethe, setzte die Werbeagentur Dr.Puttner&Steyrer die Vorteile der Apotheke als Nahversorger mit vier Motiven in Szene. Dabei stehen die Apotheker im Mittelpunkt, die Nähe zu den Kunden ist deutlich spürbar. Die vier Plakat-Sujets werden von den Slogans "Persönliche Beratung liegt so nah", "Schnelle Hilfe liegt so nah", "24 Stunden Versorgung liegt so nah" und "Geprüfte Qualität liegt so nah" getragen.

Kernkompetenzen der Apotheken

Die Werbeslogans formulieren die Kernkompetenzen der Apotheker in werblich einfachen Worten und weisen auf die persönliche Beratung, das schnelle Arzneimittelservice, die rund-um-die-Uhr-Bereitschaft sowie auf die Fälschungssicherheit der Medikamente in den Apotheken hin. Die Botschaften richten sich sowohl an die Bevölkerung, die wissen soll, dass eine Apotheke immer da ist, wenn man sie braucht, als auch an die Politik, die darauf hingewiesen wird, dass Apotheken starke lokale Stützen im Gesundheitssystem sind.

"Wir wollen den Politikern die Wichtigkeit unserer Apotheken als Gesundheits-Nahversorger vor Augen führen und der Bevölkerung in Erinnerung rufen, dass es bei uns die beste Arzneimittelberatung rund um die Uhr gibt", erläutert Verbandspräsident Dr. Christian Müller-Uri die Beweggründe der Plakatkampagne.

Die Plakatkampagne prägt in den kommenden Wochen nicht nur das Straßenbild Österreichs mit, sie wird auch durch Inserate in Tageszeitungen und durch Hörfunkspots verstärkt. Parallel dazu läuft in den Online-Tageszeitungen das Gewinnspiel: "Die Wahl meiner Lieblingsapotheke", bei dem es Apotheken-Gutscheine zu gewinnen gibt. Gewinnkarten liegen auch in den Apotheken auf.

Apotheken in Österreich

In Österreich gibt es flächendeckend 1.330 Apotheken, die rund 48 Stunden pro Woche offen halten - am Land oft länger, weil die Apotheken dort nicht selten im "Dauerdienst" sind. Zusätzlich bieten 290 Apotheken Nacht für Nacht, an Wochenenden und an Feiertagen Notdienste an.

Apothekerverband auf einen Blick

Der Österreichische Apothekerverband ist die wirtschaftliche und politische Interessenvertretung der selbständigen Apotheker. Seine Aufgabe ist es, die Interessen seiner Mitglieder bestmöglich zu vertreten und ihre Position als freie, unabhängige Unternehmer zu festigen und auszubauen.

