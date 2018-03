MA 12/13: Kronen Zeitung ist erneut meistgelesene Tageszeitung

Wien (OTS) - 2.616.000 Leser und 36,2 % nationale Reichweite weist die aktuelle Media Analyse (MA) 12/13 der Kronen Zeitung aus und bestätigt damit einmal mehr die unangefochtene Spitzen- stellung des beliebten Kleinformates am österreichischen Tageszeitungsmarkt. Keine andere Tageszeitung erreicht landesweit auch nur annähernd so viele Leser. Mit 14,6 % erzielt der zweit platzierte Titel "Heute" (gratis) 40 % der Krone-Reichweite.

Größtes Printmedium am Sonntag

Sonntag ist Krone-Tag: Für 3.158.000 Österreicher - das entspricht einer Reichweite von 43,7 % - gehört die Lektüre von Kronen Zeitung und Krone bunt zum Sonntag wie das Kipferl zum Kaffee.

Damit ist die Krone erneut der mit Abstand größte Printtitel am Sonntag.

Größte Kauf-Tageszeitung in vier Bundesländern

Auch die Leserzahlen in den Bundesländern belegen die ungebrochen starke Position der Krone. In Niederösterreich - dem Bundesland mit den meisten Krone-Lesern - beträgt die Reichweite 39,6 %.

In Wien sind es 30,9 %, in Oberösterreich 37,6 % und im Burgenland sogar 50,8 %. In diesen vier Bundesländern ist die Kronen Zeitung neuerlich die meistgelesene Kauf-Tageszeitung.

Größte Reichweiten in den wichtigen Zielgruppen

Mit Top-Reichweiten in den unterschiedlichsten Bevölkerungssegmenten garantiert die Kronen Zeitung beste Zielgruppen-Ansprache. Bei den Kaufkräftigen (Kaufkraftstufe 1,2,3) erzielt sie z.B. 36,3 %, bei Personen mit über Euro 2.250 Haushalts-Nettoeinkommen 36,5 % und bei den Haushaltsführenden 35,5 % Reichweite.

"36 % Reichweite sind international und österreichweit schlichtweg sensationell. 2,6 Mio. Leser, die höchste nationale Abdeckung in den relevanten Zielgruppen, die regionale Reichweiten-Stärke und die hervorragenden ÖAK-Zahlen stehen für die enorme Kraft der Medienmarke Krone. Unser Ziel ist es,

die Kronen Zeitung als Multimedia-Brand und Tageszeitungs-Marktführer mit neuen Crossmedia-Angeboten, innovativen Sonderwerbeformen und kundenindividuellen Kommunikationslösungen künftig noch attraktiver zu machen", kommentiert Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard Riedler die Ergebnisse der aktuellen MA.

Die vom Verein ARGE Media-Analyse in Auftrag gegebene MA liefert detaillierte Daten zur Medien-nutzung in Österreich für die Werbeträger Print, Infoscreen und Internet. Die MA 12/13 basiert auf 14.709 Interviews, die als CAPI/CASI-Befragung im gesamten Bundesgebiet durchgeführt werden.

Alle Daten gemäß Media-Analyse (MA) 12/13, SB: national +/- 0,8 %, regional bis max. +/- 3,1 %.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gertraud Lankes Tel. 01/36000-3925

Email: gertraud.lankes @ mediaprint.at