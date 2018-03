Kopf: Die Europäische Familie verliert einen ganz Großen!

ÖVP-Klubobmann würdigt verstorbenen EVP-Präsidenten Wilfried Martens - Großer Leopold-Kunschak-Preisträger 2010

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Tod von Wilfried Martens ist ein großer Verlust für die europäische Familie und für die Europäische Volkspartei, sagte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf heute, Donnerstag, nach Bekanntwerden des Ablebens des ehemaligen langjährigen Präsidenten der Europäischen Volkspartei, Dr. Wilfried Martens.

"Martens war viele Jahrzehnte in der Politik und hat diese auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene gestaltet und geprägt. Er hat sich mit seiner ganzen Persönlichkeit und mit unversiegbarem Engagement für die Europäische Union und den gesamten Kontinent Europa eingesetzt und damit Maßstäbe gesetzt, die für andere europäische Politiker zum Vorbild gereichen sollten", betonte Kopf. Martens habe dabei immer die christdemokratischen Werte vor Augen gehabt und diesen Weg unbeirrbar beschritten.

In diesem Zusammenhang erinnerte der ÖVP-Klubobmann daran, dass Martens erst vor wenigen Jahren der Große Leopold-Kunschak-Preis verliehen wurde. "Bei der Preisverleihung und Feierstunde im österreichischen Parlament war Martens persönlich anwesend und hat alle Anwesenden mit seiner Erfahrung, seiner Kompetenz und Weitsicht, vor allem aber auch mit seiner Menschlichkeit und sozialen Einstellung beeindruckt", erinnert sich Kopf an die Preisverleihung im April 2010. "Wir tragen persönliche Begegnungen wie diese in unserem Gedächtnis und unseren Herzen und werden Wilfried Martens ein ehrendes Angedenken bewahren."

