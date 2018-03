UNHCR: Empfehlungen an die nächste österreichische Bundesregierung

Sieben Punkte zur Stärkung des Flüchtlingsschutzes

Wien (OTS) - Anlässlich der Bildung einer neuen Bundesregierung hat das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR Empfehlungen zur Stärkung des Flüchtlingsschutzes in Österreich ausgearbeitet.

"Österreich verfügt zwar über ein solides Asylsystem, aber es gibt dennoch Handlungsbedarf. Mit dem vorliegenden Maßnahmenkatalog möchten wir die zukünftige Bundesregierung motivieren, die Stärkung des Flüchtlingsschutzes auf ihre Agenda zu setzen", so Christoph Pinter, Leiter des UNHCR-Büros in Österreich.

Als zentralen Punkt führt UNHCR die Vereinfachung der nationalen Rechtslage im Asyl- und Flüchtlingsbereich an, die etwa im Zug der bevorstehenden Umsetzung von EU-Recht erfolgen könnte. In den letzten acht Jahren wurde das Asylgesetz zehn Mal novelliert. Dies und die Zersplitterung von Asylregelungen auf verschiedenste Gesetze hat dazu geführt, dass die Gesetzesmaterie mittlerweile auch für ExpertInnen beinahe undurchschaubar ist, von den betroffenen Asylsuchenden ganz zu schweigen. Einen weiteren Schwerpunkt sieht UNHCR bei der Stärkung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei den Asylbehörden und bei der Verbesserung der Rechtsberatung für Asylsuchende und des Dolmetschens im Asylverfahren.

Auch in der Grundversorgung von Asylsuchenden in Österreich ortet UNHCR Verbesserungsbedarf. So sollen etwa einheitliche Qualitätsstandards für Unterbringung, Versorgung und Betreuung Besorgnis erregende Zustände wie auf der ehemaligen Saualm oder in verschiedenen anderen Unterkünften in Zukunft verhindern. Erneut setzt sich UNHCR auch für einen effektiven Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylsuchende ein. Wichtig für eine erfolgreiche Integration sei es auch, Flüchtlinge bei den ersten Integrationsschritten vermehrt zu unterstützen.

Angesichts der lang andauernden Krisen in Syrien, Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, Somalia oder Mali, die Millionen Menschen zu Opfern von Flucht und Vertreibung machen, appelliert UNHCR an die Solidarität Österreichs. Zum einen wäre dies in der Verstärkung des internationalen Engagement beim Flüchtlingsschutz zu sehen, andererseits sei laut UNHCR in Österreich auch die Einrichtung eines jährlichen Resettlement-Programmes ein wichtiger Beitrag zum internationalen Flüchtlingsschutz, damit nicht nur bedrohte syrische Flüchtlinge, sondern auch Flüchtlinge aus anderen Krisenregionen Schutz finden können.

Die konkreten UNHCR-Vorschläge finden Sie unter:

http://www.unhcr.at/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/4_oesterr

eich/4_2_asyl_positionen/4_2_4/FR_AUS_Positionen_2013-RegNeu.pdf

