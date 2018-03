Lunacek: "Keine EU-Toleranz gegenüber homophoben Gesetzen und Gewalt in Russland"

Grüne: EU und IOC dürfen die gegen Lesben und Schwule gerichtete Hetze Moskaus nicht hinnehmen

Straßburg (OTS) - "Die EU muss sich entscheiden, auf welchem Pfeiler die europäisch-russische Kooperation ruhen soll. Eine Partnerschaft heißt in jedem Fall auch Reformen bei Menschenrechten, Bürgerfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit und muss sich eindeutig gegen homophobe Gesetze und Gewalt positionieren. Die rechtliche und soziale Situation hat sich für Menschenrechtsorganisationen in Russland und speziell für NGOs aus den Bereichen ethnische Minderheiten, MigrantInnen und LGBT-Menschen massiv verschlechtert. Ein Gesetz, das "Propaganda von nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen" verbietet, ist in Kraft getreten - und dient einzig und allein einer Sündenbockpolitik, die Lesben und Schwule als Ursache für gesellschaftliche Probleme stigmatisiert. Daneben wurde ein Gesetz gegen "ausländische Agenten" verabschiedet, das zahlreiche NGOs aufgrund von Unterstützung aus dem Ausland zu horrend hohen Strafen verurteilt und in den Ruin treibt. Putin und seine Gefolgsleute betreiben hier eine Sündenbockpolitik, mit der sie von den wahren Problemen Russlands, allen voran Armut und Korruption, ablenken wollen", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen sowie Ko-Vorsitzende der LGBT-Intergroup im Europaparlament, anlässlich der heutigen Debatte im Europäischen Parlament über die politisch motivierte Zunahme Homophobie und Xenophobie in Russland.

Die Abgeordneten verlangten bei dieser Aussprache Auskunft, was die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin für Außenpolitik bisher erreicht haben bzw. was sie künftig gegen diese Diskriminierung zu tun gedenken.

Lunacek: "Das Europäische Parlament hat im Vorjahr mit großer Mehrheit homophobe Gesetze und die Diskriminierung von LGBT-Personen in ganz Europa verurteilt. Fünf Fraktionen (EVP, S&D, ALDE, Grüne/EFA, GUE) haben diese Resolution unterstützt. Schon in dieser Resolution wurden neben ähnlichen Gesetzen oder Gesetzesvorhaben in den EU-Mitgliedsstaaten Litauen, Lettland und Ungarn explizit auch die Mitgliedsstaaten des Europarates Russland, Ukraine und Moldawien scharf dafür kritisiert, dass sie als strafbaren Tatbestand festlegen, wenn man in der Öffentlichkeit positiv über Homosexualität zu sprechen wagt. Das aktuelle Dekret Putins, Demonstrationen und Kundgebungen rund um die Olympischen Spiele in Sochi 2014 zu verbieten, sollte ein Weckruf für das Internationale Olympische Komitee darstellen. Das IOC hat in vorauseilendem Gehorsam bereits jeden Ausdruck von Unterstützung für Lesben und Schwule bei diesen Olympischen Spielen, einschließlich "Regenbogen-Nagellack", untersagt. Damit stellt sich das Olympische Komittee gegen die Menschenrechte und auf die Seite einer autoritären Politik. Ich rufe den neuen IOC-Präsidenten Thomas Bach auf, diese Maßregelungen zurück zu nehmen und für Meinungsfreiheit und den Schutz der Rechte von LGBT-Menschen einzutreten. Wir werden jedenfalls nicht ruhen, bis diese Schandgesetze in Russland und anderswo aufgehoben werden und LGBT-Menschen überall, allen voran Russland, ohne Angst leben können."

