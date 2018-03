FPÖ-TV: HC Strache fordert Kassasturz

Protest gegen schärferes Tabakgesetz - Buch rehabilitiert Südtiroler Freiheitskämpfer

Wien (OTS) - "Man kann nur dann in eine geordnete Zukunft zu gehen, wenn man endlich bereit ist, einen kompletten Kassasturz zu machen", nennt FPÖ-Obmann HC Strache im neuen FPÖ-TV-Magazin eine wesentliche Bedingung für Koalitionsgespräche. Strache will alle Zahlen auf dem Tisch haben, was die Verschuldung, aber auch die Haftungen des Staates betrifft. Weitere elementare Punkte sind für die FPÖ die Stärkung der parlamentarischen Kontrollrechte, der Kampf gegen den EU-Zentralismus, die Stärkung der direkten Demokratie sowie die längst überfällige Verwaltungsreform.

Mit einem sogenannten Flashmob gingen Wirte und Trafikanten auf die Straße, um gegen die Verschärfungen des Tabakgesetzes demonstrieren, die einen Anschlag auf die Wirtschaft bedeuten. Dem nicht genug, wurde auch von Seiten der EU ein schärferes Tabakgesetz durchgeboxt, das Auswirkungen auf Zigarettenverpackungen hat. FPÖ-TV berichtet über die Verschärfungen und den Widerstand dagegen.

Der Militärhistoriker Hubert Speckner lässt mit dem Buch "Zwischen Porze und Roßkarspitz" aufhorchen. Anhand der österreichischen sicherheitspolitischen Akten weist er nach, dass das Attentat auf der Porzescharte im Jahr 1967 mit vier toten italienischen Carabinieri fälschlicherweise Südtiroler Freiheitskämpfern in die Schuhe geschoben wurde. Das Buch erhöht den Druck auf Italien, endlich nach der Wahrheit zu forschen und die in Florenz verurteilten Männer juristisch zu rehabilitieren.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at