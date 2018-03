Spindelegger zum Ableben von Wilfried Martens

Wien, 10. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Mit Wilfried Martens verliert die europäische Christdemokratie eine besondere Persönlichkeit. Als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei hat er seit 1990 die Geschicke der größten politische Kraft in der Europäischen Union maßgeblich mitgestaltet", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger zum Ableben des langjährigen EVP-Vorsitzenden. "Ich habe Wilfried Martens als engagierten Politiker kennen und schätzen gelernt. Als Premierminister von Belgien hat er über ein Jahrzehnt wichtige Weichen gestellt. Sein Einsatz galt immer dem Friedensprojekt Europa – dafür hat er sich große Verdienste erworben. Wilfried Martens ist immer für den Dialog eingetreten und hat sich für ein partnerschaftliches Miteinander eingesetzt. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie", so Michael Spindelegger abschließend. ****

