Grüne Wien/Chorherr: Die Grüne Radrettung zieht positive Bilanz 2013

Wien (OTS) - Vor dem letzten Radrettungstermin des Radjahres 2013 zieht Gemeinderat Christoph Chorherr Bilanz über eine erfolgreiche Saison. Seit mittlerweile acht Jahren tourt die Grüne Radrettung mit kompetenten MechanikerInnen aus der Wiener Fahrradszene durch die Stadt, um kostenlos Services und Reparaturen durchzuführen. Bei insgesamt 100 Terminen wurden heuer über 2100 Fahrräder überprüft, mehr als 300 Schläuche gewechselt sowie unzählige Lichtanlagen und Bremsen repariert oder getauscht.

"Wir könnten drei mal so viele Termine anbieten und würden den Ansturm immer noch nicht bewältigen," freut sich Chorherr über den hohen Zuspruch zum Grünen Erfolgsprojekt. "Die Grüne Radrettung ist unser Dankeschön an alle, die dafür sorgen, dass der Anteil an RadfahrerInnen am Verkehr stetig zunimmt. Denn mit einem gut gewarteten Fahrrad macht das Radeln erst so richtig Spaß", so Chorherr.

Der 101. und letzte Radrettungstermin 2013 findet am Samstag, 12.10., 10.00-13.00 Uhr am Hugo-Bettauer-Platz in der Josefstadt statt.

Infos: wien.gruene.at/radrettung

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at