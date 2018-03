AK Energiepreismonitor: Nur wenige Strom-Lieferanten senken die Preise

KundInnen sollten Preissenkungen genau prüfen

Wien (OTS) - Erst vier Strom-Lieferanten senken die Preise. Und das, obwohl die Strom-Großhandelspreise seit Juli 2008 rund 38 Prozent zurückgegangen sind. "Alle anderen Stromversorger haben nun Handlungsbedarf. Sie müssen zügig ihre Strompreise senken", fordert AK Energieexperte Josef Thoman. Der Verbund senkte die Preise um immerhin 10 Prozent. Allerdings: nur rund 15 Prozent der Verbund-KundInnen kommen automatisch in den Genuss dieser Preissenkung. Rund 220.000 Bestands-KundInnen - und damit der weitaus überwiegende Teil - müssen von sich aus aktiv werden und in eine neue Tarifklasse wechseln, um zu profitieren. Angesichts des anhaltend hohen Strompreisniveaus erneuert die AK ihre Forderung nach der Einführung der Beweislastumkehr. "Dann müssten die Unternehmen nachweisen, dass sie marktkonforme Preise verlangen!" so Thoman.

Seit Juli 2008 beobachtet die AK die Großhandelspreise für Strom und Gas und vergleicht sie mit den Haushalts-Energiepreisen von 14 Strom-Anbietern und 12 Gas-Anbietern in Österreich. Der Fünfjahresvergleich ist alarmierend: Die Strom-Großhandelspreise liegen heute rund 38 Prozent unter jenen im Juli 2008, doch nur vier Stromversorger haben darauf reagiert und ihre Energiepreise gesenkt. Neben dem Verbund senkte die Energieallianz (Wien Energie, EVN und Bewag) die Energiepreise für Strom und Gas um 3,5 bis 3,9 Prozent -für alle KundInnen. Die Salzburg AG hat eine Senkung der Energiepreis ab 1.1.2014 in Aussicht gestellt.

Im Gasbereich liegen die Großhandelspreise zwar nur mehr knapp unter dem Niveau von vor fünf Jahren. Doch fast alle beobachteten Gaslieferanten verrechnen ihren KundInnen deutlich höhere Gas-Arbeitspreise als vor fünf Jahren. Bei den meisten beobachteten Anbietern zahlen die KundInnen heute um rund ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Zuletzt haben nur die Unternehmen der Energieallianz (Wien Energie, EVN und Begas) sowie die Vorarlberger VKW die Energiepreise für ihre KundInnen gesenkt. Die Energieallianz hat Preissenkungen um 3,5 Prozent bis 3,8Prozent vorgenommen. Die VKW hat Preise sogar um knapp 10 Prozent gesenkt. Damit ist die VKW nun der günstigste Gasanbieter unter den beobachteten Lieferanten.

AK-Tipps für Haushalte:

+ Vergleichen Sie die Preise mit dem AK Strom- und Gaspreisrechner. Ein Anbieter-wechsel ist einfach und hilft Kosten zu sparen. www.arbeitkammer.at/rechner

+ Achten Sie auf befristete Rabatte und Bindungsfristen. Haushalte, die GIS-befreit sind, haben Anspruch auf eine Deckelung der Ökostrom-Förderkosten (max. 20 Euro pro Jahr). Anträge sind beim Gebühren Info Service (GIS) zu stellen.

+ Allen Verbund-KundInnen rät die AK darüber hinaus den Tarif zu überprüfen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt mit dem Verbund auf und lassen Sie sich darüber informieren, ob und wie Sie von der Preissenkung profitieren können. Kostenloser Info- und Kunden-service des Verbunds: 0800 210 210

