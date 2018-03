Aktuelle Media-Analyse: RMA weiterhin die Nummer 1*

53,5 % nationale Reichweite* für die Regionalmedien Austria

Wien (OTS) - 3.866.000 Leserinnen und Leser* erreichen die lokalen Wochenzeitungen unter dem Dach der Regionalmedien Austria (RMA) österreichweit, das entspricht einer nationalen Reichweite von 53,5 %*.

Dieses Ergebnis weist die heute veröffentlichte Media-Analyse (MA) den Titeln der RMA in Summe aus, womit diese in puncto Reichweite wiederholt die Spitzenposition am nationalen Zeitungsmarkt einnehmen.

"Die aktuelle MA bestätigt erneut, dass kein anderes Printmedium und auch kein anderer in der MA erfasster Zeitungsverbund in Österreich so viele Leser erreicht wie wir", so die RMA-Vorstände Stefan Lassnig und Klaus Schauer. "Unsere nationale Reichweite von 53,5 %* zeigt, dass uns mehr als die Hälfte der Österreicher ihr Vertrauen schenkt, indem sie sich in einer unserer insgesamt 128 lokalen Wochenzeitungen über die Geschehnisse in ihrem Lebensumfeld informiert." Und weiter: "Für uns ist dieses Ergebnis eine klare Bestätigung für unser Angebot und zugleich der Auftrag, unseren Leserinnen und Lesern auch in Zukunft gut gemachten Lokaljournalismus zu bieten."

* Quelle: MA 2012/13 (Erhebungszeitraum 07/12-06/13), Nettoreichweite RMA gesamt in Leser pro Ausgabe in

Österreich 14 plus, Schwankungsbreite +/- 0,8%. RMA gesamt: bz-Wiener Bezirkszeitung; Bezirksblätter BGL,

NÖ, SBG, TIR; Woche KTN, STMK; Kooperationspartner: Bezirksrundschau OÖ; Regionalzeitungen VBG;

Erscheinungsweise RMA-Medien: wöchentlich/14-täglich; kostenlos.

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA AG österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 128 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie 11 Zeitungen der Marken Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

