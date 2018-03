RK-Terminvorschau vom 14. bis 25. OKTOBER 2013

Wein (OTS) - RK-Terminvorschau vom 14. bis 25. OKTOBER 2013

In der Zeit vom 14. bis 25. OKTOBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 14. OKTOBER: 10.00 Uhr, Mozarthaus Vienna - Amadeus rockt den millionsten Gast, Fototermin mit Vbgmin Brauner (Mozarthaus Vienna, 1., Domgasse 5) 10.30 Uhr, Eröffnung Wiener Pflegekinderzentrum durch StR Oxonitsch (21., Schöpfleuthnergasse 25) DIENSTAG, 15. OKTOBER: 17.00 Uhr, Verleihung 18. amaZone Award durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaalgruppe) 17.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminar 2013: "Wirtschaft", Vorträge: Gary Becker, James Heckman, Finn Kydland, Roger Myerson (Rathaus, Festsaal, www.nobelvienna.at) MITTWOCH, 16. OKTOBER: 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Weitere Veranstaltung des 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminars, Vorträge: Gary Becker und James Heckman sowie Diskussion (Wirtschaftsuniversität Wien, 2., Welthandelsplatz 1) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Eröffnung "Kunstgastgeber Gemeindebau"/16.00 Uhr Presseführung mit u.a. StR Ludwig, Anmeldung unter daniela.seeber @ skyunlimited.at oder unter 0699/16 44 8002 (wohnpartner-Lokal, 22., Rennbahnweg 27/3/R2) 18.30 - 20.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Weitere Veranstaltung des 8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminars, "Strengthening Europe: Education, Innovation and Entrepreneurship", Podiumsdiskussion mit James Heckman in Kooperation mit dem BMWF (Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Der Briefwechsel - Thomas Bernhard, Gerhard Fritsch", Lesung: Martin Schwab und Martin Huber (1., Lesesaal der Wienbibliothek im Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6, Glaslift, 1. Stock) DONNERSTAG, 17. OKTOBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Klubobmann a.D. Sektionschef Dr. Matthias Tschirf durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.30 Uhr, Eröffnung des mobilen Jugend-Point SEA durch StR Oxonitsch (22., Aspern Seestadt, Bereich Publik) 19.30 Uhr, Eröffnung der 17. Video&filmtage durch StR Oxonitsch (1., Uraniastraße 1, Urania, wienXtra-cinemagic) FREITAG, 18. OKTOBER: 19.00 Uhr, Wien Ski - 100-Jahr-Feier mit StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) SAMSTAG, 19. OKTOBER: 10.00 Uhr, Wald der jungen WienerInnen 2013 mit StR Oxonitsch und StRin Sima (22., Seefeldergasse, ggü. Rosalia-Chladek- Gasse) 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Amateurfilmtag "Home Movie Day 2013" (Wienbibliothek im Rathaus, Eingang 1., Lichtenfelsgasse 2, Stiege 6, 1. Stock, Kontakt: www.filmmuseum.at, Tel.: 01/533 70 54, am Veranstaltungstag: Wienbibliothek, Tel.: 01/4000-84926) MITTWOCH, 23. OKTOBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den verliehenen Berufstitel "Professor" an Peter Brunner und RegRat Johann Salomon, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Prof. Franz Basdera, des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Gerhard Heger sowie der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Maximilian Stony durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) FREITAG, 25. OKTOBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 19.30 Uhr, Präsentation Wiener Feuerwehrkalender 2014 (Palais Eschenbach, 1., Eschenbachergasse 11)

