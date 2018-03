Jugend Innovativ: "Lass deine Ideen sprießen"

Auftakt zur 27. Runde von Österreichs bekanntestem Nachwuchswettbewerb für Schüler/innen und Lehrlinge

Wien (OTS) - Jugend Innovativ, der größte österreichweite Schulwettbewerb für innovative Ideen, geht erneut auf die Suche nach engagierten Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren, die zeigen möchten, was in ihnen steckt. Im Rahmen der 27. Wettbewerbsrunde sind interessierte junge Menschen aufgefordert, ihre kreativen und innovativen Ideen sprießen zu lassen und diese in Form von Projekten auszuarbeiten. Es darf geforscht, experimentiert, getüftelt, designt und quergedacht werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Projektthema kann frei gewählt werden, muss aber in eine der Kategorien Young Entrepreneurs, Design, Engineering, Science oder eine der Sonderpreis-Kategorien Sustainability der Raiffeisen Klimaschutz Initiative, tech&society von Saturn oder idea.goes.app von T-Systems Austria passen. Erstmals übernimmt das Pharma-, Chemie-und Life-Science-Unternehmen Merck die Patenschaft für die Kategorie Science und reiht sich damit in die Riege der Jugend Innovativ Nachwuchsförderer ein.

Einfallsreichtum wird belohnt!

Alle Teilnehmenden haben die Chance auf bis zu 500 Euro Projektförderung. Jenen Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen mit den besten Ideen und Entwicklungen winken im Rahmen des großen Bundes-Finales im Mai 2014 Geld-, Sach- und Reisepreise zu internationalen Messen und Wettbewerben im Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Online-Anmeldung sowie weiterführende Informationen zum Wettbewerb gibt es online unter www.jugendinnovativ.at. Anmeldeschluss ist der 20. Dezember 2013.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ ist der größte österreichische Schulwettbewerb für innovative Ideen. Er wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt. Jugend Innovativ wird unterstützt von der Raiffeisen Klimaschutz Initiative, dem Raiffeisen-Club, T-Systems Austria, Saturn sowie mit Beginn der 27. Runde auch vom Pharma-, Chemie und Life-Science-Unternehmen Merck. Bisher haben über 6.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen, die insgesamt Zuschüsse in der Höhe von rund 1,4 Millionen Euro für ihre Projekte erhielten. Weitere Infos auf www.jugendinnovativ.at.

