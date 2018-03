Wien aktiv bei der "Europäischen Woche der Regionen und Städte 2013"

Wiener Smart Cities Projekte als Vorbild für andere Städte

Wien (OTS) - Die Stadt Wien beteiligt sich auch 2013 wieder sehr aktiv an der Europäischen Woche der Regionen und Städte, den "Open Days", die heuer bereits zum 11. Mal stattfindet und an der rund 5.500 Gäste aus 54 Ländern teilnehmen.

Wiener Smart Cities Projekte in Brüssel

Die Wiener Lösungen für "Smart Cities" sind europaweit als gute Praxisbeispiele anerkannt. In Brüssel organisierten das Verbindungsbüro der Stadt Wien zur EU und das Büro Brüssel der Wirtschaftsagentur Wien daher nicht nur gemeinsam mit anderen Hauptstädten am Mittwoch einen Workshop, bei dem Strategien für smarte Städte im Mittelpunkt standen. Zusätzlich werden die Wiener Projekte "WienWin" und "Mingo" in einer "outdoor exhibition" im Brüsseler EU-Viertel sowie das Projekt Aspern IQ direkt im Ausschuss der Regionen ausgestellt. Die Ausstellung "100 EUrban solutions" ist noch bis 31. Oktober in Brüssel zu sehen. Mehr dazu finden Sie unter

http://ec.europa.eu/regional_policy/100EUrbansolutions/.

Elisabeth Vitouch, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Wiener Vertreterin im Ausschuss der Regionen, besuchte die Ausstellung der Wiener Projekte. "Wien zeigt in vielen Bereichen, wie innovative, umweltfreundliche Lösungen für Städte, die hohe Lebensqualität für alle Menschen bieten sollen, aussehen können", betonte Vitouch, die auch Vorsitzende des Gemeinderatssauschusses für europäische und internationale Angelegenheiten ist. "Der Austausch mit anderen Städten und Regionen ist uns ein großes Anliegen, um voneinander zu lernen. Europa lebt von der Vielfalt in seinen Regionen und Städten", schloss die Abgeordnete, die auch Mitglied der Jury für die europäischen Kulturhauptstädte ist.

ÖkoKauf Wien bei den Open Days als Erfolgsmodell

Als innovativstes Umweltprogramm europaweit erhielt "Ökokauf Wien" bereits 2011 eine Auszeichnung, den "EPSA-Award" für Verwaltungen. Nun wurden Wiens Aktivitäten zum Thema öffentliche und umweltfreundliche Beschaffung im Rahmen eines Seminars der Europäischen Kommission - Generaldirektion Umwelt bei den Open Days am Dienstag in Brüssel präsentiert. Ob beim Einkauf von Büromöbeln oder bei der Vergabe eines Bauauftrags - aufgrund von "Ökokauf Wien" werden in der Stadt Wien verstärkt ökologische Produkte und Dienstleistungen beschafft. So wird beim Lebensmitteleinkauf der Einsatz von biologischen Produkten in öffentlichen Einrichtungen laufend gesteigert, im Kindergarten liegt der Bioanteil bereits bei 51 Prozent. Alle Infos unter www.oekokauf.wien.at.

Open Days gehen in die Städte und Regionen

Im Rahmen der Open Days finden nicht nur in einer intensiven Woche in Brüssel Aktivitäten statt, sondern von September bis November in allen europäischen Regionen und Städten, die auch in Brüssel aktiv sind. "Es ist wichtig, Europa auf der lokalen und regionalen Ebene erlebbar zu machen", betonte Michaela Kauer, die Leiterin des Verbindungsbüros der Stadt Wien, "nur so kommen wir von einer abstrakten Experten-Ebene zu den Menschen und in die Städte."

Die lokale Veranstaltung der Open Days 2013 in Wien fand auf Einladung der ZIT und der Wiener Stadtwerke bereits Mitte September im Rahmen des Wiener Forschungsfestes statt. Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem WienWin-Stadtgespräch zum Thema "Smart City Lösungen für Energie und urbane Mobilität" informierten sich über innovative Ansätze bei Verkehrs-, Energie- und Kommunikationslösungen für die Städte. "Die Wiener Wirtschaft hat in vielen Bereichen sehr gelungene Ansätze für moderne Städte hervorgebracht", sagte Susanne Strohm, Leiterin des Büros Brüssel der Wirtschaftsagentur Wien, "die leicht auf andere Städte übertragbar und nachhaltig sind."

Hintergrund zu den Open Days

Die diesjährige Veranstaltung "Open Days - Woche der Europäischen Regionen und Städte", die gemeinsam von Europäischer Kommission -Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung und Ausschuss der Regionen ausgerichtet wird, steht unter dem Motto "Europe's regions and cities taking off for 2020". In drei thematischen Schwerpunktfeldern werden eine Reihe von Workshops sowohl in Brüssel als auch in den teilnehmenden Städten und Regionen vor Ort organisiert. Das gesamte Programm der Open Days finden Sie hier:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Michaela Kauer

Wien-Haus in Brüssel

Telefon: +32 2 743 85 01

E-Mail: michaela.kauer @ wien.gv.at