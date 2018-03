Das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung sucht Teilnehmer für Studie zu psychischem Befinden von Besatzungskindern

Wien (OTS) - Erstmals erfolgt eine wissenschaftliche Studie zum psychischen Befinden von Besatzungskindern in Österreich und Deutschland. Ziel der Studie ist, das aktuelle psychische Befinden der Betroffenen und ihre Erfahrungen als Besatzungskinder zu beschreiben. Formen der Identitätsentwicklung und Stigmatisierung sowie die psychosozialen Aspekte des Aufwachsens als Besatzungskind stehen dabei im Vordergrund. Dies soll dazu beitragen, Transparenz für das Thema in der Öffentlichkeit zu schaffen und die Situation von "Kindern des Krieges" auch in aktuellen internationalen Krisengebieten zu verbessern.

Die Befragung erfolgt in schriftlicher Form; die Auswertung der Daten wird anonymisiert. Betroffene, die teilnehmen möchten, sind herzlich eingeladen, sich am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz (+43(0)316 82 25 00 oder bik-graz @ bik.ac.at) zu melden. Die Studienleitung liegt bei PD Heide Glaesmer, Universität Leipzig, und Doz. Barbara Stelzl-Marx, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung.

In der Geschichte der Kriege wurden schon immer Kinder geboren, die von ausländischen Soldaten mit einheimischen Müttern gezeugt wurden. Dennoch gibt es nur wenige Themen, über die so viel geschwiegen wird, wie über Kinder des Krieges. Zu dieser Gruppe zählen Kinder, die aus Vergewaltigungen sowie jene, die aus mehr oder weniger freiwilligen Beziehungen mit Besatzungssoldaten entstanden sind. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen in Österreich mindestens 20.000 solcher Kinder auf die Welt. Sie galten vielfach als "Kinder des Feindes", obwohl die Väter de jure keine Feinde mehr waren, und waren - gemeinsam mit ihren Müttern - meist unterschiedlichen Formen von Diskriminierung ausgesetzt.

Unter der Leitung von Doz. Barbara Stelzl-Marx führt das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung zur Zeit eine vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geförderte Studie über Besatzungskinder in Österreich durch. "Die Spurensuche über diese "unsichtbare Generation" soll das vielfach bis heute tabuisierte Thema der Öffentlichkeit zugänglich machen und eine Lücke in der Zeitgeschichteforschung schließen", betont die Zeithistorikerin und stv. Institutsleiterin. In Kooperation mit der Universität Leipzig werden nun erstmals die Erfahrungen beim Aufwachsen als Besatzungskind und das heutige psychische Befinden aufgeklärt und dokumentiert: "Die Ergebnisse sollen den Betroffenen mehr Öffentlichkeit geben und auch der Betreuung von Besatzungskindern in Deutschland und Österreich dienen", so Privatdozentin Dr. Heide Glaesmer, Studienleiterin an der Abteilung für Medizinische Psychologie der Universität Leipzig.

Rückfragen & Kontakt:

Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx

Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Doz. Dr. Barbara Stelzl-Marx

barbara.stelzl-marx @ bik.ac.at

Tel: 0316 82 25 00

Mobil: 0664 41 38 428

Schörgelgasse 43

8010 Graz