FPÖ-LPO Ragger: Protest gegen die Vereinnahmung des 10. Oktobers durch die Linkskoalition

Teilnahme an Feiern im Landhaushof unter Protest gegen weitere Slowenisierung Kärntens

Klagenfurt (OTS) - Um dem 10. Oktober nicht seine Würde als Landesfeiertag aller Kärntnerinnen und Kärntner zu nehmen, hat sich die Spitze der zweitstärksten Partei in Kärnten mit Landesparteiobmann Landesrat Mag. Christian Ragger, Landtagspräsident Josef Lobnig und Klubobmann Mag. Christian Leyroutz entschlossen, an den Feierlichkeiten im Klagenfurter Landhaushof teilzunehmen. Dies geschehe unter deutlichem Protest gegen den Versuch der Linkskoalition, den 10. Oktober politisch zu vereinnahmen und zu einem multikulturellen Folklorefest umgestalten zu wollen.

Die Freiheitlichen in Kärnten sprechen sich aus Anlass des heutigen Landesfeiertages erneut gegen alle Versuche einer weiteren Slowenisierung Kärntens im Wege einer Änderung der Kärntner Landesverfassung aus. Kärnten habe mit der unter freiheitlicher Verantwortung durchgesetzten Ortstafellösung sämtliche Punkte des Österreichischen Staatsvertrages erfüllt. Nun habe das Land Kärnten der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien zur Seite zu stehen und für deren offizielle Anerkennung und finanzielle Förderung einzutreten. Solange dies nicht sichergestellt sei, werde es von freiheitlicher Seite weiterhin keine Bereitschaft für weitere Zugeständnisse an die slowenische Minderheit in Kärnten geben.

