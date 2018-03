Welteitag 2013: Bessere Kennzeichnung und Kontrolle bei Lebensmitteln notwendig

Kurzsichtige Wirtschafts- und Finanzpolitik gefährdet heimische Legehennenhaltung

Wien (OTS) - Die österreichische Legehennenhaltung hat sich mit Inkrafttreten des Bundestierschutzgesetzes 2005 grundlegend geändert. Ein umfangreiches Paket an Maßnahmen zur Verbesserung des Wohlbefindens der Tiere, der Tiergesundheit, aber auch der Lebensmittelsicherheit wurde seither mit Erfolg umgesetzt. Die inländischen Standards liegen heute deutlich über jenen der EU.

Vorbildliche Kennzeichnung bei Frischeiern

"Die im heimischen Einzelhandel verkauften Frischeier im Regal stammen so gut wie ausschließlich aus Österreich. Konsumenten und Handelsvertreter schätzen also diese erbrachten Leistungen bei Frischeiern", ist Franz Schrall, der Obmann der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG), überzeugt. Die neue Eierdatenbank und die Einzeleikennzeichnung am Erzeugerbetrieb sichern zusätzlich in einzigartiger Art und Weise die Rückverfolgbarkeit der Eier bis zum Erzeuger ab.

Handlungsbedarf bei verarbeiteten Lebensmitteln

Deutlich anders sieht hingegen die Situation bei Lebensmitteln aus, die Eier meist in Form von Flüssigei oder Trockenei enthalten. Bei Nudeln, Kuchen usw. verrät die verpflichtende Produktbeschreibung nur, dass ein bestimmter Anteil an Eiern verarbeitet wurde, doch weder deren Herkunft noch die Haltungsform der Hühner müssen angegeben werden, kritisiert die heimische Geflügelwirtschaft.

Kurzsichtige Wirtschafts- und Finanzpolitik

In verschiedenen Staaten (Türkei, Ukraine) investieren Konzerne aktuell in Stallungen mit hunderttausenden Legehennen pro Betrieb in Käfig-Anlagen. Durch Freihandelsabkommen mit der EU können Eiprodukte aus dieser bei uns verbotenen Käfighaltung auch nach Österreich importiert werden. "Wir können und wollen mit dieser Form der Tierhaltung nicht konkurrieren", betont Franz Karlhuber, Legehennenhalter und Obmann des Geflügel-Landesverbandes Oberösterreich.

Eine klare Fehlentwicklung aus Sicht von Karlhuber ist auch die Tatsache, dass die European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) einige der größten landwirtschaftlichen Unternehmen, darunter auch Geflügelbetriebe in Drittstaaten, finanziert, die nach wie vor ihre Tiere nicht österreichischen oder zumindest EU- Standards entsprechend halten.

Klare Kennzeichnung nun auch bei Lebensmitteln mit Eiern gefordert

"Nur die verpflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Eianteil hinsichtlich der Herkunft der Eier und der Haltungsform der Hühner kann Konsumenten letztlich die nötige Sicherheit geben, dass in den heimischen Lebensmitteln nicht ungewollt Eier oder Eiprodukte aus nicht tiergerechter Haltung verarbeitet wurden", stellen Schrall und Karlhuber anlässlich des morgigen Welteitages fest - sie fordern die Politik auf, endlich zu handeln.

Der Welteitag ist ursprünglich eine Erfindung des Österreichers Willi Kallhammer aus dem Jahr 1997. Er war Präsident der IEC (International Egg Commission). Der Welteitag wird heute in über 150 Ländern der Erde jeweils am zweiten Freitag im Oktober gefeiert.

Selbstversorgungsgrad bei 80%

Nach Angaben von Statistik Austria und AMA liegt der Selbstversorgungsgrad bei Eiern in Österreich bei zirka 80%. Etwa 1.800 Legehennenhalter stehen hinter der heimischen Produktion. Rund 40% der in Österreich verbrauchten Eier werden als Frischeier im Regal des Einzelhandels verkauft. Der Rest wird über die Gastronomie, die Hotellerie, ab Hof oder - meist in Form von Flüssigei oder Trockenei - an die Lebensmittelhersteller verkauft.

Über die ZAG

Die ZAG ist die einzige bundesweit anerkannte, freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Geflügelwirtschaft und vertritt damit sowohl die Interessen der heimischen Eierproduktion als auch der Geflügelmast. Der Dachverband sieht sich als Partner für eine wachsende, profitable und verantwortungsvolle Eier- und Geflügelproduktion in Österreich.

