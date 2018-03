Wurzer/Grüne Wien zum Internationalen Weltmädchentag: Mädchenrechte stärken!

Mädchenwelten jenseits von traditonellen Rollenmustern eröffnen

Wien (OTS) - "Räume eröffnen, damit Mädchen selbstbewusst ihre Fähigkeiten entwickeln können", so Martina Wurzer, Frauen- und Bildungs-sprecherin der Grünen Wien anlässlich des Internationalen Weltmädchentages am 11. Oktober. Wurzer: "Ich möchte, dass in Wien jedes Mädchen in dem Gefühl aufwächst, dass es sich sozial, ökonomisch, politisch, kulturell wie auch individuell selbstbestimmt entwickeln kann. Die Diversität der Mädchenwelten muss stärker in die politische Arbeit einfließen. Denn es ist klar, Mädchen verändern die Welt! Wir wollen Mädchenrechte stärken".

Gendersensible und feministische Mädchenbildung ist aus Sicht Wurzers ein zentraler Schlüssel zur Gleichstellung von Mädchen und Frauen. Auch wenn in Österreich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt Mädchen der Zugang zu Bildung formal offen steht, gibt es viele unsichtbare Barrieren. Die Sozialisation in Kindergärten und Schulen verläuft noch stark geschlechterstereotypisierend. Traditionelle Rollenmuster bremsen Mädchen in ihren Potentialen und schränken auch das Berufswahlspektrum ein.

Wurzer: "Das Bildungssystem ist stark reformbedürftig. Es braucht eine systematische Inklusion von Genderwissen in die Theorie und Praxis des Bildungssystems. Die geschlechtssensible Pädagogik gehört weiterentwickelt. Neben den Eltern kommt den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Ausbildnerinnen und Ausbildnern eine zentrale Rolle zu. Von ihrer Förderung und Ermutigung hängen oft Erfolg oder Misserfolg von Bildungs- und Berufskarrieren von Mädchen und jungen Frauen ab. "Eine Ablehnung für eine Ausbildung in einem untypischen Beruf mit der Begründung "weil du ein Mädchen bist", ist absolut inakzeptabel.

In Wien leben 152.837 (2012) Mädchen zwischen 0-18 Jahren. Sie stellen 8,83 % der Wiener Bevölkerung dar. Trotz formaler Gleichstellung von Mädchen und Burschen (Frauen und Männern), gibt es spezifische Formen von Benachteiligung. Beispielsweise im Bereich (Aus)Bildung, Sexualisierung des Körpers, Gewalt, Gesundheit (Schöhnheitswahn und Essstörungen) oder auch in der Nutzung von Parks und Spielplätzen. Wurzer: Die Stadt Wien fördert zahlreiche Vereine, die Angebote speziell für Mädchen jenseits der geschlechtsspezifischen Normenlandschaft machen. So bekommt das Mädchencafe *peppa durch eine neue Förderung der Stadt Wien eine eigene Beratungsstelle *peppamint.

Der erste Welt-Mädchentag ("Day of the girl") der Vereinten Nationen wurde am 11. Oktober 2012 gefeiert. Ziel ist auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern der Welt aufmerksam zu machen.

Zum Weltmädchentag 2013 rufen die Grünen Frauen Wien gemeinsam mit Plan Österreich zum FLASHMOB im MQ auf. Zum Song der SISTERS "Because I am a Girl" wird gemeinsam getanzt.

Wann/Wo: Freitag 11. Okt // 16:50 Uhr // MQ, Haupthof, 1070 Wien

