ÖGB-Oberhauser: Gezielte Förderungen von Mädchen notwendig

Junge Frauen müssen weltweit besseren Zugang zur Bildung bekommen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Diskriminierung von Mädchen beginnt bereits bei der Berufswahl. Mit Aussagen wie 'Das ist kein Beruf für Frauen' werden sie entmutigt. Diese Muster gilt es aufzubrechen, damit es in Zukunft eine Selbstverständlichkeit ist, dass Mädchen aus dem gesamten Spektrum der über 200 Lehrberufe wählen", stellt die ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende und Vizepräsidentin Sabine Oberhauser anlässlich des zweiten Weltmädchentags am Freitag, dem 11. Oktober fest.

Mehr als die Hälfte der Mädchen wählen beim Berufseinstieg aus wenigen, oft schlechter bezahlten Lehrberufen wie Einzelhandelskauffrau, Friseurin oder Bürokauffrau. Damit wird bereits in jungen Jahren der Grundstein für eine lebenslange Benachteiligung beim Einkommen und der Karriere gelegt. Oberhauser:

"Wir müssen die Mädchen stärken, damit sie neue Interessen und Talente entdecken und ihre Berufswahl verbreitern. Dafür müssen gezielte Förderungen bereits in der Schulzeit verstärkt werden. In Wien haben diese Förderungen bereits dazu geführt, dass die Zahl der Mädchen, sie sich für die drei klassischen Lehrberufe entscheiden, seit 2002 von 58 Prozent auf rund 47 Prozent gesunken ist."

Weltweit muss für junge Frauen der Zugang zur Bildung in vielen Ländern erst ermöglicht werden. In manchen Ländern wird Mädchen der Zugang zum Schulsystem überhaupt verwehrt, in anderen Ländern werden sie bereits im Kindesalter verheiratet. Schwangerschaft und Geburt sind daher die häufigsten Gründe für den Schulabbruch. Brutale Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen ist in vielen Ländern an der Tagesordnung. Oberhauser: "Dagegen müssen wir ankämpfen und all jene unterstützen, die in ihren Ländern gegen diese beschämende Situation aufbegehren."

