GLOBAL 2000 feiert Geburtstag - mit Fuzzman, Velojet, A.G. Trio und vielen anderen

Das alljährliche Geburtstagsfest im WUK findet am 15. November statt

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 lädt zum alljährlichen gemeinsamen Geburtstagsfeiern ein - mittlerweile zum sechsten Mal im WUK. Dieses Jahr steht das Fest ganz im Zeichen unseres Kampfes gegen die Ölpest im Nigerdelta. Shell muss endlich Verantwortung übernehmen und das Nigerdelta sanieren, damit Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage zurückbekommen.

Unterstützt wird GLOBAL 2000 dabei dieses Jahr unter anderem von Fuzzman, Velojet, A.G. Trio, ASS40 und die Groovebumps. Billie Jean (35 Grad), Itzon (Zero Gravity) und Sissy&Sassy werden das Foyer bespielen, Visuals by Hand mit Auge. Durch den Abend führt Diana Lueger von Zweitfrau. Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, von 16:00 bis 19:00 einen Pimp my Shirt Workshop zu besuchen, oder das Shirt einfach direkt am Fest pimpen zu lassen. Anmeldungen über global2000.at

Datum: 15. November 2013, Einlass ab 19:00 Uhr, Start um 19:30 Uhr

Location: WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

VVK: 15 Euro (WUK Shop, Wienxtra Jugendinfo)

AK: 17 Euro

Das GLOBAL 2000 Geburtstagsfest wird unterstützt von der Stadt Wien, Vöslauer, Wombats und Tonis Freilandeier.

Datum: 15.11.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

WUK

Währinger Straße 59, 1090 Wien



Url: http://www.wuk.at/



