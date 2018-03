KPMG-Studie: Spitzensteuersätze auf Einkommen steigen auch 2013 an

Im internationalen Durchschnitt steigen auch 2013 die Spitzensteuersätze auf Einkommen um 0,3 Prozent und setzen den Trend aus 2012 fort.

Wien/Linz (OTS) - Dies zeigt die jährlich erscheinende KPMG-Studie "Individual Income Tax Survey". "Der Aufwärtstrend ist das Ergebnis einer mangelnden wirtschaftlichen Erholung und steigender Schulden", sagt KPMG-Partner Thomas Walter. "Die Studie zeigt deutlich, dass viele Länder noch immer hart daran arbeiten, Budgetlöcher zu stopfen. Das resultiert häufig in einer Anhebung der Steuersätze auf hohe Einkommen oder in temporären Steuern."

Die größten Anhebungen der Spitzensteuersätze stellen die USA und Slowenien dar. In den USA wurde heuer, nach dem Ablauf der in der Bush-Ära festgelegten Steuersätze, eine Anhebung 35 auf 39,6 Prozent vorgenommen. Slowenien verzeichnet einen Anstieg um neun Prozentpunkte - von 41 auf 50 Prozent.

Die deutlichste Senkung des durchschnittlichen Spitzensatzes verzeichnet Großbritannien: Per April 2013 wurde dieser von 50 auf 45 Prozent gesenkt. Ebenfalls eine Senkung des Spitzensteuersatzes (von 45 auf 42 Prozent) verzeichnet Griechenland. Hier muss man jedoch genauer hinsehen - die effektiven Steuersätze auf Einkommen unter 220.000 Euro sind dafür gestiegen.

Österreich: Effektive Steuerbelastung relativ hoch

"Österreich liegt mit einem nominellen Spitzensteuersatz von 50 Prozent im europäischen Spitzenfeld", stellt KPMG-Partner Hans Zöchling fest. Durch die begünstigte Besteuerung des 13. und 14. Gehaltes mit 6 Prozent und den Gewinnfreibetrag beträgt die höchste effektive Steuerbelastung für Lohnsteuerpflichtige grundsätzlich maximal 43,7 Prozent. Die begünstigte Besteuerung von Sonderzahlungen und der Gewinnfreibetrag wird für die Jahre 2013 bis 2016 aber schrittweise reduziert, was bei höheren Einkommen zu einer zusätzlichen Einkommensteuerbelastung führen wird.

Ein wesentlich dringenderer Reformbedarf besteht beim sehr hohen Eingangsteuersatz von 36,5 Prozent (für Einkommen von mehr als 11.000 bis 25.000 Euro pa) und den hohen Lohnnebenkosten. "Auf die neue Regierung wartet eine Herkulesaufgabe", meint KPMG-Partner Hans Zöchling.

