Autoimporteure: Neuzulassungen im September folgen dem leicht negativen Jahrestrend

Gebrauchtwagenmarkt sehr stabil, leicht über Vorjahr

Wien (OTS) - Wie die Statistik Austria gestern bekannt gab, musste mit 25.301 neu zugelassenen Fahrzeugen im September 2013 ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 6,6 % hingenommen werden. Per September 2013 wurden 248.111 neue Fahrzeuge zugelassen, dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 7 %.

"Erfreulich ist der deutliche Anstieg der Anzahl von Elektro-, Erdgas- und Hybrid-Fahrzeugen, was für eine zunehmende Akzeptanz dieser emissionsarmen Technologien spreche", gibt Dr. Felix Clary, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, an. Weiters seien gehobene Komfortansprüche, moderne Technik und sparsamere Motoren nach wie vor die größten Kaufanreize für Neuwagenkunden.

Das Gesamtbild werde durch unverändert hohe Zulassungszahlen bei Gebrauchtwagen ausgeglichen, die Ende August mit insgesamt 564.486 Anmeldungen auf unverändert hohem Niveau liegen und gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 2,1 % aufweisen, gibt Clary weiter an. Die Anzahl der in Österreich insgesamt zugelassenen Pkw bleibe damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Für das Gesamtjahr 2013 rechnet der Verband der Autoimporteure weiterhin mit einer Gesamtneuzulassungszahl von 315.000 bis 320.000 Fahrzeugen, was im mehrjährigen Beobachtungszeitraum ein durchaus akzeptables Autojahr ergäbe.

