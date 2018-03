Noser Gruppe schafft neue Lehrstellen im Kanton Zürich

Zürich (ots/PRNewswire) - Drei Jahre nach der Gründung der Noser Young Professionals AG in Bern nahm im August in Zürich Altstetten eine zweite NYP-Filiale den Betrieb auf.

Noser Young Professionals AG (NYP), das Kompetenzzentrum der Noser Gruppe

für die

berufliche Grundbildung und die Weiterbildung gab heute bekannt, dass drei Jahre nach der Gründung der Noser Young Professionals AG in Bern, im August in Zürich Altstetten eine zweite NYP-Filiale den Betrieb aufgenommen hat.

Seit August 2013 bildet die Noser Young Professionals AG, kurz NYP, in einer neuen Filiale am Standort Zürich Altstetten angehende Informatiker und Informatikerinnen EFZ aus und schafft so zusätzliche Lehrstellen. Damit werden innerhalb der Noser Gruppe weitere Massnahmen zur Förderung der Informatiker-Ausbildung eingeleitet, um dem prognostizierten Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Nachdem in Bern die Lehrstellen innerhalb von drei Jahren verdoppelt werden konnten, wird das Erfolgsmodell NYP jetzt im Kanton Zürich ausgerollt.

In enger Zusammenarbeit mit den im Kanton Zürich ansässigen Firmen der Noser Gruppe: FROX communication AG, Nexus Telecom AG und Noser Engineering AG werden in Zürich Altstetten zukünftig mit innovativen Modellen und hohem Praxisbezug angehende Informatiker/innen EFZ ausgebildet. Derzeit werden insgesamt schon 39 Informatik-Lernende ausgebildet, was etwa einer Lehrlingsquote von 10% entspricht.

Die Geschäftsleitung hat mit Robert Kolb [http://www.n-yp.ch/infoboard/team-zuerich/team-zh-detailansicht/?tx_wecstaffdirectory_pi1%5Bcurstaff%5D=28&cHash=11b2b79d16b4819d767c6ba34d028ce9] ein ausgewiesener Fachmann im Bereich der Berufsbildung übernommen. Er zeichnete sich in den vergangenen Jahren bereits in der FROX communication AG für die Ausbildung der Lernenden verantwortlich.

"Es freut mich sehr, dass wir zukünftig auch in der NYP in Zürich überdurchschnittlich interessante, spannende Lehrstellen anbieten können. Robert Kolb fordert und fördert die jungen Erwachsenen zu ausgewiesenen Fachkräften", sagte Geri Moll,

VR-Präsident der Noser

Young Professionals AG.

Mit dieser Massnahme wird innerhalb der Noser Gruppe die Förderung jugendlicher Informatiker fortgeführt und auf die eher düsteren Prognosen des Verbandes ICT Switzerland reagiert, gemäss welchen in der Schweiz ein Fachkräftemangel von 25'000 Personen in der ICT-Branche bis ins Jahr 2020 zu erwarten ist.

Im Sommer 2014 wird ein weiterer Ausbau der NYP Zürich prognostiziert. Interessierte Jugendliche können sich jederzeit bewerben.

Die Noser Gruppe steht unter der Leitung von Ruedi Noser, Nationalrat der FDP. Die Förderung der professionellen Ausbildung von Jugendlichen ist ihm ein grosses Anliegen. Mit der Noser Young Professionals AG leistet er als Unternehmer seinen Betrag dazu.

Über die Noser Young Professionals AG:

Die Noser Young Professionals AG (NYP) ist das Kompetenzzentrum der Noser Gruppe für die berufliche Grundbildung und die Weiterbildung. Die NYP erbringt als eigenständige Firma Ausbildungsdienstleistungen und produktive Dienstleistungen gegenüber ihren Partnern in der Noser Gruppe und gegenüber externen Kunden. http://www.n-yp.ch

Kontakt: Robert Kolb Geschäftsleiter Noser Young Professionals robert.kolb@n-yp.ch Tel.: +41(0)31-917-5380 Geri Moll VRP Noser Young Professionals geri.moll@noser.com Tel.: +4152-234-56-36

